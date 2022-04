Astarin live-hinta on tänään 0,29 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 282,3 miljoonaa dollaria. Tällä hetkellä se on menettänyt yli kymmenesosan arvostaan.

Jos haluat tietää, mikä Astar on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton, jos ostat dipin, sekä parhaat Astarin ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Koska ASTR on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa ASTR nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien ASTR -kolikot.

Astar Network on Polkadotin dApp-keskus, joka tukee Ethereumia, WebAssemblya ja kerroksen 2 ratkaisuja, kuten ZK Rolluppeja. Astar pyrkii olemaan moniketjuinen älysopimusalusta, joka tukee useita lohkoketjuja ja virtuaalikoneita.

Polkadot Relay Chain ei tue älykkäitä sopimuksia. Siksi on tärkeää, että ekosysteemillä on varjoketju, joka mahdollistaa tämän tuen kaikille kehittäjille, jotka haluavat rakentaa Polkadot-ekosysteemiin.

Astar pyrkii tarjoamaan parhaan ratkaisun kaikille kehittäjille, tukemalla EVM:ää ja tekemällä lparachain-ketjun, jossa EVM- ja WASM-älysopimukset voivat olla rinnakkain ja kommunikoida keskenään.

Astar saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita johtavien analyytikoiden hintaennusteita ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

GOV Capital ennustaa, että Astarin token, ASTR, säilyttää tämän hintatason ensi vuoden ajan. Tämä ei kuitenkaan tapahdu viiden vuoden kuluttua, jolloin yhden ASTR:n ennustetaan oleva 1,20 dollaria.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022