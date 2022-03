Astroswap (ASTRO) raportoi noin 7 prosentin noususta sen jälkeen, kun kyseinen DEX-alusta vahvisti upouuden kumppanuuden World Mobilen, afrikkalaiseen tietoliikenneverkon, kanssa, joka toivoo yhdistävänsä miljardeja ihmisiä rahoitus-sektoriin lohkoketjun kautta. Tässä on mitä tiedämme toistaiseksi:

Siirron odotetaan tuovan lisää käyttäjiä Astrswap-ekosysteemiin.

Kumppanuus aloitetaan Itä-Afrikassa, ennen maailmanlaajuista toteutumista.

Kirjoitushetkellä Astroswapin (ASTRO) arvo oli 0,007762 dollaria.

Tietolähde: Coinmarketcap

Astroswap (ASTRO) – Mitä kumppanuus tarkoittaa?

Astroswapin (ASTRO) tulevaisuus on aina ollut valoisa. Alusta pyrkii olemaan Cardanon monipuolisin ja hallitsevin hajautettu pörssi. Tavoitteena on lisätä vaihdettavien omaisuuserien määrää alustallaan, mutta enemmänkin Astroswap (ASTRO) toivoo laajentavansa kattavuuttaan ja saavansa lisää käyttäjiä.

Yhteistyö World Mobilen kanssa muuttaa pelin kahdesta syystä. Ensinnäkin se kohdistuu Afrikan ja Lähi-idän alueille, joilla rahoituspalvelujen ja kryptosijoittamisen saatavuus on edelleen vähäistä. Hintojen nousu, jonka näimme pian uutisen julkistamisen jälkeen, on selvä osoitus siitä, että sijoittajat pitävät tätä erittäin positiivisena.

Astroswap (ASTRO) on myös investoinut ketjujen väliseen tukeen ja ilmoitti äskettäin integroinnistaan Velas-lohkoketjun kanssa. Kaikki nämä tekijät ovat ratkaisevia työntämään Astroswapia (ASTRO) entisestään. Tätä viestiä kirjoitettaessa Astroswapin (ASTRO) arvo oli 0,007762 dollaria.

Pitäisikö Astroswapia (ASTRO) harkita?

Astroswap (ASTRO on tällä hetkellä melko pieni projekti, mutta se on tehnyt kaikki oikeat liikkeet. Se on mikrocap-DEX, jonka markkina-arvo on noin 3 miljoonaa dollaria.

Vaikka useimpien DEX-pörssien arvostus ei usein saavutakaan miljardeja dollareita, ASTROlla on tarpeeksi nousua kasvaakseen 20-kertaiseksi tai jopa 50-kertaiseksi. Se, että se tarjoaa jo ketjujen välistä tukea Velasin ja Cardanon välillä, osoittaa, kuinka vakava hanke on.