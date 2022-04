Audius allekirjoitti nimeämisoikeus-sopimuksen ikonisen Red Rocks Amphitheaterin kanssa Denverissä, nimetäkseen sen uudelleen AUDIO Amphitheateriksi. Kirjoitushetkellä Audiuksen hinta oli 1,38 dollaria ja sen 24 tunnin kauppavolyymi hieman yli 300 miljoonaa dollaria.

Hajautetun musiikin suoratoistoprotokollan alkuperäinen kolikko on noussut tänään 15 %. Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki mitä sinun tulee tietää Audius-verkosta ja kolikoista, mukaan lukien se, kannattaako Audius ostaa ja mistä se kannattaa ostaa.

Parhaat paikat ostaa Audius nyt

Koska AUDIO on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa AUDIO nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi AUDIO -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien AUDIO -kolikot.

Mikä Audius on?

Audius rakennettiin aiemmin POA-verkkoon, mutta nyt se toimii Solanalla. Se on luotu ratkaisemaan musiikkiteollisuuden tehottomuuteen liittyviä ongelmia, pyrkien yhdistämään fanien, artistien, solmuoperaattoreiden ja muiden sidosryhmien edut AUDIO-token-käyttöisen alustansa kautta.

Audius pyrkii ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät läpinäkymättömään musiikin oikeuksien omistukseen ja artistien sekä heidän fanien väliin oleviin välittäjiin. Lohkoketjussa taiteilijat voivat ladata musiikkia, joka ovat jaettu ja tallennettu haku- ja sisältösolmujen kautta.

Fanit voivat kuunnella taas artistien musiikkia ilmaiseksi. Tällä hetkellä ekosysteemi palkitsee sisällöntuottajia esittelemällä heidät muun muassa trendikkäillä listoilla.

Jatkossa suoratoistoprotokolla integroi stablecoinit, jotta muusikot voivat tarjota maksullista sisältöä. Erityiset tokenit antavat yleisölle pääsyn eksklusiiviseen sisältöön.

Pitäisikö Audius ostaa tänään?

Audius saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa ainakin useiden johtavien analyytikoiden hintaennusteiden lukemiseen ja markkinatutkimukseen ennen sitoutumista.

Audius – hintaennuste

Price Prediction ennustaa, että Audius voi nousta 1,83 dollariin vuonna 2023, kun keskihinta on 1,55 dollaria koko vuoden aikana. Vuonna 2024 he odottavat sen saavuttavan vähintään 2,24 dollaria. Korkein hinta kyseisenä vuonna on analyytikon mukaan 2,63 dollaria.

Audius rikkoo 3 dollaria vuonna 2025, jolloin sen kaupankäynti on vähintään 3,31 dollaria.

