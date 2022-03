KILTin hajautetut tunnisteet (DID) on asetettu parantamaan Authtrailin tietojen eheyttä, mikä auttaa tarjoamaan datan lähteen yrityskäyttäjille.

Authtrail ja hajautettu identiteettialusta, KILT Protocol, ovat ilmoittaneet yhteistyöstä, jossa entiset integroivat KILT DID:t, koska se pyrkii parantamaan verkon luotettavuutta ja läpinäkyviä tietovirtoja.

Moonbeam-käyttöinen Authtrail ja BTE BOTlabs Trusted Entity GmbH:n (BTE) kehittämä KILT ovat molemmat Polkadot-ekosysteemin hankkeita.

KILTin hajautettujen tunnisteiden (DID) teknologian integrointi on asetettu auttamaan tietojen alkuperän saavuttamisessa Authrailissa, täydellisessä SaaS-alustassa, jonka tarkoituksena on tarjota pääsy lohkoketjupohjaisella eheydellä suojattuihin yritystietoihin.

Blockchain-ekosysteemin käyttäjät voivat hyötyä DID:istä ja muista todennettavissa olevista tunnistetiedoista, yhtiöt sanoivat ilmoituksessaan, ja tämä tapahtuu lisäämällä integraatioita Authtrailin käytettävissä oleviin tietolähteisiin.

Lisää arvoa yritysasiakkaille

Kehitys antaa lohkoketjun kehittäjille pääsyn työkaluihin, joilla he voivat luoda tokeneita ja valtuustietoja kaikenlaisiin käyttötapauksiin ja tietolähteisiin. Näitä ovat yritysten jakamien tietojen mukaan DID:t ihmisille, IoT, palvelut ja koneet – periaatteessa kaikki, mikä tarvitsee todennettua/varmennettavaa henkilöllisyyttä.

Authrailin toimitusjohtaja, Matjaz Sobocanin, mukaan integraatio auttaa alustaa tarjoamaan asiakkaille enemmän lisäarvoa, heidän turvallisuudestaan tinkimättä.

"Käyttämällä DIDsignia voimme hankkia lisäarvoa yritysasiakkaille, jotka haluavat uudistaa identiteettijärjestelmiään vaarantamatta ympäristönsä henkilö- tai organisaatiotietojen turvallisuutta", hän huomautti.

KILTin teknologian avulla Authrailin käyttäjät voivat hyödyntää digitaalista dataa, joka on turvallisesti jäljitettävissä todellisiin henkilöllisyystunnuksiin.

Yrityksiä voidaan luoda ja varmentaa tunnisteet käyttämällä DIDsignia, KILT-tekniikkaa, joka auttaa suuria yrityksiä saumattomasti virtaviivaistamaan käyttöönottoprosessiaan ja samalla olla varmoja organisaatioidensa järjestelmien turvallisuudesta.

Loppukäyttäjien ei tarvitse tuntea lohkoketjua tai tuntea DID:itä päästäkseen prosessiin.

Tietojen eheys toimii AUT:lla, Authrail-verkon alkuperäisellä tokenilla, joka avaa myös muita sijoitusmahdollisuuksia haltijoille ja ekosysteemin käyttäjille.