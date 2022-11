Avalanche (AAVE) ja Polkadot (DOT) vahvistavat asemiaan, kun taas Metacade (MCADE) Pre-Sale herättää sijoittajien kiinnostuksen

Tarina kolmesta kryptovaluutasta – kaksi vanhempaa vakiintunutta vastaan yksi uusi vahva tulokas, joka pyrkii hallitsemaan metaversumiprojektien valtakuntaa. Avalanche (AAVE) ja Polkadot (DOT) -tokenit ovat molemmat olleet vakaita viime aikoina, vaikka nousevat tähdet saattavat näyttäytyä meille kaikkein kiinnostavimpina. Seuraavaksi tarkastelemme perusteellisesti Metacaden hyödyketokenia $MCADEa ja selvitämme, mitä on luvassa ennen sen tulevaa Pre-Sale -ennakkomyyntiä.

AAVE – lohkoketjualusta ja token Ethereumin haastajaksi

AAVE on Avalanche-järjestelmään kuuluva token. Avalanche puolestaan on hajautettu lainausjärjestelmä, jossa käyttäjät ovat lainanottajia tai tallettajia. AAVE-token helpottaa kaikkia liiketoimia – se toimii alustan taustalla kryptovaluuttana. Tällä hetkellä AAVE:n markkina-arvo on miljardi Yhdysvaltain dollaria ja sen levikki on 14 miljardia AAVE:tä.

AAVE-tokenin tehtävänä on myös mahdollistaa äänioikeudet Avalanche-alustalla. Sitä käytetään Avalanche-yhteisössä tekemään ehdotuksia tai äänestämään muutoksista alustaan ja mahdollisiin Avalanche-protokollaa koskeviin päätöksiin – samalla tavalla kuin muissakin metaversumiprojekteissa. Jokainen AAVE-kolikko sisältää yhden äänen äänioikeuden, joten mitä enemmän tokeneita käyttäjä omistaa, sitä enemmän äänivaltaa hänellä myös on.

Syyskuusta lähtien hinnat ovat vakiintuneet heinä- ja elokuun epävakaiden ajanjaksojen jälkeen. Alkuperäisten noin 114 dollarin huippulukemien jälkeen hinnat tuntuvat nyt asettuneen noin 75-76 dollariin tokenia kohden – tosin vielä voidaan spekuloida sitä, onko tämä alaraja pysyvä. Tämänhetkisen laskusuuntauksen vuoksi tuntuu hieman epätodennäköiseltä, että hinnat nousisivat jälleen entisiin huippulukemiin, mutta aika näyttää.

DOT – Hyödyllinen linkitysprotokolla ja token

Yksinkertaisimmillaan Polkadot on protokolla, jonka avulla toisistaan irralliset lohkoketjut voidaan liittää toisiinsa turvallisesti, mikä mahdollistaa siirrot niiden välillä. Aiemmin tällaiset siirrot edellyttivät usein useita välivaiheita (yleensä välittäjiä), jotka lisäsivät sekä käsittelyaikoja että maksuja. Näitä prosesseja keskittämällä Polkadot pyrkii vähentämään siirroista koituvia hallintokustannuksia.

Polkadot-token (DOT) tarjoaa monenlaisia käyttömahdollisuuksia. Se toimii muun muassa hallintotyökaluna, jonka haltijat voivat äänestää tulevasta kehityksestä. Sitä käytetään myös panostamiseen (staking) eli toisin sanoen helpottamaan verkon yli varmentamista. DOT-tokeneilla on myös erikoistoiminto nimeltä bondaaminen, joka on käytännössä yhteyden muodostamista ja sen katkaisemista verkon yli. Tietenkin voidaan myös väittää, että siitä on hyötyä myös sijoitusmahdollisuutena.

Tällä hetkellä sen markkina-arvo on yli kuusi miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja sen levikki on yli 1,1 miljardia DOT:ia. Vaikka hinnat eivät ole lähelläkään kaikkien aikojen markkinoiden korkeinta tasoa, ne ovat pysyneet vakaina vuoden 2022 alusta lähtien. Tällä hetkellä Polkadotilla ei ole erityisiä laajentumissuunnitelmia, vaan se luottaa yhteisönsä ideoiden kasvattavan järjestelmää, jonka etenemissuunnitelma on käytännössä jo valmis.

MCADE – Metacadelle suunnattu hyödyketoken

Otetaanpa tarkasteluun Metacade ja sen token nimeltä MCADE. Sen perusteella, mitä olemme pystyneet selvittämään, sillä on suuret mahdollisuudet nousta yhdeksi jännittävimmistä metaversumiprojekteista, joita olemme tähän mennessä nähneet. Suhteellisen uutena tulokkaana Metacadella on joitain uusia ja ensi silmäyksellä kiinnostavia ominaisuuksia, mutta mikä tärkeintä, ne mahdollistavat kestävän laajentumisen tulevaisuuteen.

Lopulliseksi Web3-metaversumipeliyhteisöksi nimetty Metacade pelihallityyppinen tila, jossa kryptofanaatikot, pelaajat ja pelinkehittäjät voivat olla vapaasti vuorovaikutuksessa keskenään. Alusta keskittyy siihen, että sen käyttäjät vaihtavat ideoita, tekevät yhteistyötä projekteissa ja tietysti pelaavat pelejä. Yksi erityisen ainutlaatuinen näkökohta on suunnitelma isännöidä alustalla useita metaversumipelejä.

Metacadeen on valittu valuutaksi MCADE-token, jolla on alustalla useita käyttömahdollisuuksia. Suunnitelmissa on käyttää sitä Play to Earn- ja Pay to Play -pelihallisviiteissä, turnauksiin osallistumiseen ja palkintoihin, yhteisön hyväksymien pelikehityshankkeiden rahoittamiseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti metaversumipeleihin liittyvien työmahdollisuuksien maksuihin.

Lisäksi Metacade aikoo käyttää MCADE-tokeniaan panostamiseen (staking) – tulojen ansaitsemiseen verkon transaktioiden todentamisesta – sekä tarjotakseen äänioikeudet yhteisölleen. Sen suunnitelmissa on siirtyä DAO:ksi myöhemmässä kehitysvaiheessa.

Mikä tekee MCADEsta hyvän tulevaisuutta ajatellen?

Toisin kuin Polkadot ja Avalanche, MCADE on hyödyketoken, jonka käyttömahdollisuuksia voidaan helposti laajentaa sitä mukaa kun Metacade ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia. Virtuaaliseen pelihalliin liittyvien ainutlaatuisten näkökohtien, kuten useiden pelinimikkeiden ja integroidun pelikehityksen, lisäksi MCADE saattaisi soveltua käytettäväksi myös muissa transaktioissa alustalla, vaikkapa mainonnassa tai jopa kaupankäynnissä.

Kun kryptosfääri jatkaa uusien lohkoketjuteknologiaan perustuvien protokollien ja palvelujen kehittämistä, on yhä tärkeämpää tarkastella metaversumihankkeiden pitkäikäisyyttä niiden kypsyessä. Vaikka Avalanchen ja Polkadotin kaltaisilla alustoilla saatavilla olevat tokenit ovat mullistavia, on silti syytä pohtia, onko niiden vaikutus kestävä ja miten se heijastuu niihin kannattavina sijoituskohteina.

Vahva kestävyys vaatii syvällisiä innovaatiotasoja, mikä tekee erityisen kiinnostaviksi juurikin Metacaden kaltaiset projektit, jotka tarjoavat yhteisölähtöisen alustan pelialan kaltaisella nopeasti kasvavalla alalla. Koska MCADE-token on tiiviisti kytketty Metacaden monipuolisiin ominaisuuksiin, sen suunnittelussa on sisäänrakennettu tuki, jota DOT tai AAVE eivät tällä hetkellä voi tarjota. Suosittelemme lämpimästi MCADE:en tutustumista sekä syvempää perehtymistä sen poikkeukseen potentiaaliin.