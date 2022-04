Avalanche vs Cardano: Kumpi on parempi ostos, AVAX vaiko ADA?

Avalanche ja Cardano ovat eräitä suurimmista Ethereum-kilpailijoista. Heidän tavoitteenaan on luoda Ethereumille vaihtoehto, joka on sekä nopea, kustannustehokas että erittäin skaalautuva. Tämän seurauksena näiden kahden markkina-arvo on noussut miljardeihin dollareihin. Tässä Avalanche versus Cardano -vertailussa käymme läpi, kumpi on parempi sijoitus.

Tapaus Avalanche

Avalanche on johtava lohkoketju, jonka on kehittänyt Ava Labs. Verkko tunnetaan häikäisevän nopeista nopeuksistaan, jotka päihittävät Ethereumin ja muut verkot. Avalanche pystyy käsittelemään jopa 4 500 tapahtumaa sekunnissa (TPS).

Kehittäjät ovat käyttäneet Avalanchea laajasti sovellusten rakentamiseen, kaikilla toimialoilla. Esimerkiksi sen DeFi-alustalla on yli 200 sovellusta, joiden yhteenlaskettu lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 10 miljardia dollaria.

Avalanche on julkistanut useita projekteja ekosysteeminsä kasvattamiseksi. Se esimerkiksi toteuttaa parhaillaan Avalanche Rushia, joka on useiden miljoonien dollarien kannustinohjelma. Se pyörittää myös toista rahastoa, jonka tarkoituksena on tarjota resursseja metaversumi-tekijöille.

Siksi Avalanche on parempi sijoitus, koska sen verkko on jo vakaa ekosysteemin sovellusten lukumäärän suhteen. Se myös kasvaa nopeasti, kun yhä useammat kehittäjät ovat omaksuneet verkon.

Päiväkaaviossa näemme, että AVAX-kurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se jää hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen, kun taas oskillaattorit ovat jatkaneet laskuaan.

Siksi lähitulevaisuudessa on todennäköistä, että Avalanche-hinta jatkaa laskuaan. Pitkällä aikavälillä kolikko palautuu.

Tapaus Cardano

Useimmissa tapauksissa Avalanche on parempi kuin Cardano. Ensinnäkin Cardano aloitettiin vuonna 2015, kun taas Avalanchen pääverkko otettiin käyttöön vuonna 2020. Cardanon markkina-arvo on kuitenkin 27 miljardia dollaria, kun taas Avalanchen arvo on 18 miljardia dollaria.

Toinen merkittävä tekijä on, että Cardanon ekosysteemi on huomattavasti pienempi kuin Avalanchen, koska kehittäjät julkaisivat älykkäitä sopimuksiaan vuonna 2021. Vaikka Avalanchen TVL on 10 miljardia dollaria, Cardanolla on vain kymmenen DeFi-sovellusta ja TVL yli 203 miljoonaa dollaria.

Siksi näiden tilastojen perusteella on selvää, että Avalanche on parempi sijoitus kuin Cardano. Se voi kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että Cardanolla on pidempi kiitorata kasvulle, koska sen verkosto on kasvuvaiheessa.