Avalanchen ennuste: AVAX on elpymässä epävakaasti

Avalanchen (AVAX) hinta on noussut takaisin muutaman viime kaupankäynnin aikana sen jälkeen, kun Terra osti 200 miljoonan dollarin arvosta tokenia . Kolikon hinta on 88,10 dollaria, mikä on hieman tämän viikon alimman, 81,56 dollarin, yläpuolella. Kyseinen hinta on edelleen noin 14,6 % alle tämän vuoden korkeimman tason.

Avalanchen kasvu hidastuu

Avalanche on yksi alan tunnetuimmista Ethereum-tappajista. Sen kehittäjät ovat rakentaneet alustan, jossa ihmiset voivat rakentaa kaikenlaisia sovelluksia. Nykyään Avalanchea ovat käyttäneet laajasti kehittäjät, jotka rakentavat hajautettuja rahoitus- (DeFi) ja non-fungible token (NFT) -alustoja.

Avalanche tunnetaan räjähtävän nopeista nopeuksistaan ja alhaisista transaktiokustannuksistaan. Samaan aikaan kehittäjät ovat julkistaneet miljoonien dollarien kannustinpalkkioita kehittäjille, jotka rakentavat sen ekosysteemiä.

Esimerkiksi vuonna 2021 he käynnistivät Avalanche Rushin, rahaston, joka meni niille, jotka rakentavat sovelluksia kaikilla toimialoilla. Tänä vuonna he julkistivat toisen rahaston, jonka arvo on yli 200 miljoonaa dollaria metaversumi-projekteja luoville kehittäjille.

Tämän seurauksena Avalanche-ekosysteemi on kasvanut. DeFi Llaman mukaan ekosysteemin lukittu kokonaisarvo (TVL) on kasvanut yli 10 miljardiin dollariin. Ekosysteemin tunnetuimpia projekteja ovat Trader Joe ja BENQI.

Avalanchen hinta on kuitenkin kamppaillut viime viikkoina sen jälkeen, kun ekosysteemissä on ilmaantunut jännityksen merkkejä. 10 miljardin dollarin rajan saavuttamisen jälkeen tiedot osoittavat, että TVL:n kasvu on ollut hieman laahaavaa, kuten alla olevasta kaaviosta näkyy. Esimerkiksi Curve TVL on pudonnut 23 % viimeisen kuukauden aikana, kun taas Platypus Finance TVL on pudonnut yli 25 %.

Tämä hidastuminen johtuu pääasiassa siitä, että DeFi-teollisuus ruuhkautuu projektien määrän kasvaessa. Tunnetuimpia esille tulleita projekteja ovat VVS Finance and Anchor Protocol.

Avalanche – hintaennuste

Neljän tunnin kaaviota tarkasteltaessa näemme, että Avalanchen hinta on ollut syvässä laskutrendissä viime viikkoina. Tämä pudotus on kääntynyt viimeisten istuntojen aikana Terran suuren oston jälkeen.

Tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että tämä elpyminen ei ole ollut vakuuttava. Sitä paitsi se ei ole onnistunut ylittämään 50 jakson liukuvaa keskiarvoa. Siksi on todennäköistä, että AVAX:in hinta palaa laskevaan trendiin lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava tärkeä tukitaso, jota kannattaa tarkastella on 80 dollaria