Avalanchen hintaennuste nousun hiipuessa

Avalanchen hinta liikkuu edelleen sivusuunnassa kryptovaluuttateollisuuden pysyessä jännitteisenä. AVAX:in arvo on 33,40 dollaria, mikä on jyrkästi viime viikon alimman 22,38 dollarin yläpuolella. Kolikko on pudonnut yli 77 % kaikkien aikojen ennätyksestään ja nostanut sen kokonaismarkkina-arvon noin 8,8 miljardiin dollariin.

AVAX:in palautus pysähtyy

Avalanche on johtava lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on olla parempi vaihtoehto Ethereumille. Verkossa on parempia ominaisuuksia, kuten suuremmat nopeudet, alhaisemmat kustannukset ja parempi yhteentoimivuus. Merkittävimpiä Avalanchessa luotuja projekteja ovat muun muassa 1Inch, Aave, AllianceBlock ja Atlantis Loans.

Avalanchen ekosysteemin kasvaessa huoneessa on muutamia norsuja. Ensinnäkin DeFi-teollisuudesta on kasvanut huoli Terra USD:n, LUNA:n ja niihin liittyvien DeFi-ekosysteemien, kuten Anchor Protocolin ja Astroportin, traagisen romahduksen jälkeen.

DeFi-sijoittajat ovat nyt tietoisia siitä, kuinka riskialtista ala on korkeasta tuotosta huolimatta. Kuten muistat, Anchor Protocol oli juuri viime viikolla yksi DeFi-alan suurimmista sovelluksista yli 18 miljardin dollarin omaisuudella. Nyt jäljelle on jäänyt kuori entisestä itsestään.

Toinen iso norsu huoneessa on Yhdysvaltain keskuspankki. Pankin odotetaan jatkavan rahapolitiikkansa kiristämistä tulevina kuukausina, vaikka merkit osoittavat, että inflaatio on saattanut olla huipussaan. Pankki jatkaa myös korkojen nostamista Yhdysvaltain talouden stagflaatiossa.

AVAX:in hinnan kehitys heijastelee myös muiden omaisuuserien kehitystä. Esimerkiksi Bitcoin leijuu edelleen noin 30 000 dollarissa, missä se on ollut viime päivinä. Samoin amerikkalaiset osakkeet kamppailevat edelleen löytääkseen suuntaa sen jälkeen, kun ne tekivät mahtavan paluun viime viikolla.

Avalanchen hintaennuste

Päiväkaaviosta voimme nähdä, että AVAX:in hinta muodosti vasarakuvion viime viikolla, kun se putosi alimmilleen 22,50 dollariin. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yleensä nouseva merkki.

Tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että kolikon hintaan on muodostunut laskeva lippukuvio, joka on yleensä laskeva merkki. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja liukuvat keskiarvot osoittavat, että hinta on edelleen laskeva. Pudotusta viime viikon pohjalle ei siis voida sulkea pois.