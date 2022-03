Avalanche ilmoitti Multiverse-ohjelmastaan, jota rahoittaa 4 miljoonaa AVAXia (arvo noin 290 miljoonaa dollaria). Sen tarkoituksena on edistää aliverkkojen kasvua. Se listattiin myös Bitstampiin kaksi päivää sitten. Nämä tekijät vaikuttavat sen nousuun.

Avalanchen natiivi token, joka on markkina-arvoltaan kymmenes, käy kauppaa 78,21 dollarilla ja sen 24 tunnin kaupankäynnin volyymi 1,8 miljardia dollaria. Avalanche on noussut 8,36 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa AVAXia, tämä opas on sinua varten.

Mikä AVAX on?

AVAX on Avalanchen token, Layer-1 -lohkoketju, joka toimii alustana hajautetuille sovelluksille ja mukautetuille lohkoketjuverkostoille. Se on yksi Ethereumin kilpailijoista, jonka tavoitteena on poistaa Ethereum älykkäiden sopimusten suosituimman lohkoketjun paikalta.

Sen tavoitteena on saavuttaa suurempi tapahtumatulostus, jopa 6 500 tapahtumaa sekunnissa, mutta ilman skaalautuvuuden vaarantamista. Tämän tekee mahdolliseksi Avalanchen ainutlaatuinen arkkitehtuuri.

Avalanche-verkosto koostuu kolmesta yksittäisestä lohkoketjusta: X-Chain, C-Chain ja P-Chain. Jokaisella ketjulla on erillinen tarkoitus – kaikki solmut vahvistavat kaikki tapahtumat. Avalanche-lohkoketjut käyttävät erilaisia konsensusmekanismeja käyttötapaustensa perusteella.

Erilaiset Ethereum-pohjaiset projektit, kuten SushiSwap ja TrueUSD, ovat integroituneet Avalanchen kanssa. Alusta pyrkii parantamaan oman ekosysteeminsä ja Ethereumin yhteentoimivuutta, esimerkiksi siltojen kehittämisen avulla.

Pitäisikö AVAX ostaa tänään?

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

AVAX – hintaennuste

Useimmat analyytikot suhtautuvat AVAXiin nousujohteisesti. Digital Coin Price ennustaa sen hinnan kaksinkertaistuvan, saavuttaen 150 dollaria tänä vuonna, nousten 270 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä.

GOV Capital ennustaa, että AVAX-hinta rikkoo 300 dollaria vain vuodessa. Tokeneo ennusti valtavaa positiivista nousua ottaen huomioon, että AVAX-hinta nousi 3 345% viimeisen vuoden aikana.

