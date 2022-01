Lähes 20 päivää kestäneen sukelluksensa jälkeen, Axie Infinity (AXS) muuttui vihreäksi ja nousi eilen 14 %, jatkaen tänään nousevaa trendiä.

Kirjoitushetkellä se nousi 3,07 % CoinMarketCapin mukaan. Se on saavuttanut viimeisen 24 tunnin aikana korkeimmillaan 52,59 ja alimmillaan 49,58 dollarin lukemat.

Mutta miksi AXS-kolikko on nousussa? Saat selville lukemalla eteenpäin, mitä nykyisen Axie Infinityn nousevan trendin kulissien takana tapahtuu.

Ennen kuin käymme läpi nykyistä nousutrendiä, on tärkeää, että selitämme ensin mitä Axie Infinity on kaikille niille, jotka eivät vielä tiedä mikä se on.

Lyhyesti sanottuna Axie Infinity on metaversumi-lohkoketju, jonka avulla pelaajat voivat pelata pelejä ja samalla ansaita pelatessaan.

Axie Infinity -pelaajat keräävät, kasvattavat, taistelevat ja vaihtavat non-fungible token (NFT) -pohjaisia hahmoja nimeltä Axies. Kryptovaluutta tai token, jota käytetään tapahtumien suorittamiseen Axie Infinity -ekosysteemissä, on nimeltään AXS.

Axie Infinity muuttui vihreäksi johtuen uutisista, joiden mukaan se on lisätty niiden kryptovaluuttojen luetteloon, joita ihmiset voivat vaihtaa ja lainata Nexo-alustalla.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022