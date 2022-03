Axie Infinity on nousussa – Tässä syy miksi

Perustekijöiden ja teknisten tekijöiden yhdistelmä ohjaa AXS:n hintaa.

Axie Infinity kävi kauppaa keskeisellä tukitasolla, kun vauhti nousi laajemmilla markkinoilla.

Axie Infinityn etuna on se, että se on markkinoiden suurin ja suosituin play-to-earn -pelialusta.

Axie Infinityn liukuvat keskiarvot osoittavat suurempia voittoja lyhyellä aikavälillä.

Axie Infinity AXS/USD on yksi parhaista kryptovalmistajista. Viimeisen 7 päivän aikana Axie Infinity on noussut 32 %, ja suurin osa voitoista on kirjattu viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen nousu on sekoitus laajempaa markkinoiden vauhtia ja tosiasia, että Axie Infinity kävi kauppaa 51,29 dollarin tukitasolla 100 päivän MA-linjalla, ennen kuin markkinat alkoivat pumpata.

Axie Infinityn perustekijät ovat kuitenkin melko vahvat, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoittajille, varsinkin nyt, kun sen kauppa käy valtavasti alhaalla verrattuna sen marraskuun 2021 hintaan.

Esimerkiksi Axie Infinity on nyt markkinoiden suurin play-to-earn -pelialusta. Helmikuussa 2021 yli kaksi kolmasosaa NFT-pelitapahtumista tuli Axie Infinityltä. Vaikka play-to-earn -pelit ovat hidastuneet viimeisen kahden kuukauden aikana, Axie Infinity on edelleen johtavassa asemassa tällä alalla.

Tämä on iso juttu, koska nyt, kun markkinat ovat kääntymässä jälleen nousuun, pelaajat ja luojat, jotka haluavat ansaita rahaa NFT-pelaamisesta, siirtyvät entistä enemmän Axieen, sen hallitsevan aseman vuoksi pelimarkkinoilla.

Axie Infinityn kaupankäynti nousevalla kanavalla

Lähde: TradingView

Viimeisen 24 tunnin aikana Axie Infinity on noussut, joten ostomäärät ovat myös nousseet. Axie Infinityn vauhti tällä hetkellä näkyy selvimmin sen liukuvissa keskiarvoissa. Lyhyen aikavälin, 20 päivän ja 50 päivän, liukuvat keskiarvot ylittävät 100 päivän MA-linjan suurella marginaalilla. Tämä osoittaa, että AXS:n hinta nousee nyt kiihtyvällä vauhdilla, verrattuna sen hintaan pidemmällä aikavälillä.

Yhteenveto

Axie Infinity on murroksessa saatuaan suuren tuen viimeisen viikon aikana. Kiihtyvä nousuvauhti markkinoilla ja Axie Infinityn vahvat perustekijät lisäävät nousuvauhtia.