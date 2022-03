Ronin Networkin viralliseen Twitter-tiliin lähetetyn twiitin mukaan, Ronin-siltaa on käytetty hyväksi ja 173 600 ETH-kolikkoa ja 25,5 miljoonaa USDC-kolikkoa varastettiin noin 612 miljoonan dollarin arvosta.

Hakkeroinnin jälkeen Ronin-silta ja Katana DEX ovat molemmat pysäytetty.

Ronin kuitenkin sanoi hyväksikäyttöä käsittelevässä Twitter-postauksessaan, että sen tiimi työskentelee "lainvalvontaviranomaisten, rikosteknisten kryptografien ja sijoittajien kanssa varmistaakseen, että kaikki varat palautetaan". Viestissä mainittiin myös, että "kaikki Roninin AXS-, RON- ja SLP-laitteet ovat turvallisia."

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022