Binance ilmoitti tänään lisänneensä AXS:n Auto-Invest-palvelun ja kaksi kampanjaa alustalle. Kelvolliset käyttäjät voidaan lisätä sallittujen luetteloon, jotta he ansaitsevat 100 % vuosituoton (APY) AXS Stakingin avulla ja saavat jopa 100 %:n kaupankäyntimaksun käteispalautuksen. AXS on lisännyt arvoaan 20 % verran viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämä lyhyt artikkeli kertoo lisätietoja Axie Infinityn token AXS:stä; mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa AXS.

Parhaat paikat ostaa AXS nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta AXS Binance tänään

eToro

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Osta AXS eToro tänään Vastuuvapauslauseke

Mikä AXS on?

AXS on token Axie Infinitystä, Pokemonin inspiroimasta lohkoketjupelistä, joka on erittäin joustava, avoin peli. Tarkoituksena on kerätä, kasvattaa ja vaihtaa Axieita, jotka ovat kuin digitaalisia lemmikkejä.

Alusta tarjoaa helppopääsyisen, hauskan, helpon ja opettavaisen tavan tutustua lohkoketju-teknologian moniin ominaisuuksiin. Se on saavuttanut erinomaista menestystä, ja se on nyt erittäin tunnettu lohkoketjuteollisuuden kulkureitti kaikkialla maailmassa.

Axie Infinity käyttää kahta päätokenia: AXS (Axie Infinity Shards) ja SLP (Smooth Love Potion). AXS-haltijat osallistuvat alustan kehittämiseen osana Axien hajautettua organisaatiota, esimerkiksi päättämällä, miten ekosysteemivaroja kohdennetaan tai miten valtion varoja käytetään.

Pitäisikö AXS ostaa tänään?

Mikään ei voi korvata oman tutkimuksen tekemistä. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

AXS – hintaennuste

Wallet Investor odottaa AXS-hinnan nousevan pitkällä aikavälillä. He ennustavat 493 dollarin hintaa maaliskuussa 2027. Viiden vuoden investointi tuottaa siten noin + 685 % tuottoa. Jos sijoitat 100 dollaria AXS:ään nyt, sinulla saattaa olla 785 dollaria vuonna 2027.

AXS sosiaalisessa mediassa