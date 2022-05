Kryptovaluuttamarkkinat ovat menettäneet yli 200 miljardia dollaria viimeisen 24 tunnin aikana.

Kryptomarkkinat ovat olleet laskevassa trendissä viime päivinä. Viikon alusta lähtien, markkinat ovat menettäneet yli 400 miljardia dollaria. Viimeisen 24 tunnin aikana kryptomarkkinat ovat menettäneet yli 16 % arvostaan ja kokonaismarkkina-arvo on nyt yli 1,1 biljoonaa dollaria.

Bitcoin on pudonnut alle 30 000 dollarin, kun se on menettänyt lähes 12 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana. LUNA, Terran ekosysteemin alkuperäinen token, on edelleen markkinoiden suurin häviäjä.

LUNA on menettänyt yli 98 % arvostaan muutaman viime tunnin aikana ja liikkuu nyt noin 0,06 dollarilla kolikkoa kohden. Tämä on valtava pudotus sen kaikkien aikojen ennätyksestään, yli 100 dollarista, jonka se saavutti vain muutama kuukausi sitten.

AXS, Axie Infinity -ekosysteemin alkuperäinen token, on tällä hetkellä markkina-arvolla mitattuna parhaiten menestynyt 40 parhaan kryptovaluutan joukossa. AXS on noussut yli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Kyseinen positiivinen suoritus tapahtui sen jälkeen, kun Axie Infinity -tiimi ilmoitti, että sen Origin-peli on nyt saatavilla Android-mobiililaitteille. Tämän julkaisun myötä useammat pelaajat saavat mahdollisuuden taistella, kerätä ja vaihtaa omia digitaalisia lemmikkejään.

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) May 12, 2022