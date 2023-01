Pääkohdat

Oikeuden hakemukset syyttivät Bahaman virkamiehiä siitä, että he ovat pyytäneet Bankman-Firediä lyömään uusia tokeneita ja siirtämään ne viranomaisille

Bahaman arvopaperikomissio (SCB) on myös vastustanut sen hallinnassa olevien vaateiden varastamista

Vaikea tietää, mitkä väitteet pitävät paikkansa, mutta kaikki FTX:ään etäyhteydessä olevat ihmiset selviävät huonosti koko romahduksen keskellä – mukaan lukien Bahaman säätelyelin

FTX:n näyttävän romahduksen jälkeen tapahtui paljon hämmästyttäviä paljastuksia viimeisen kuukauden tai kahden aikana. Mutta yksi kavalimmista, ainakin minulle, oli se, että Bahaman hallitus työskenteli Bankman-Friedin kanssa uuden tokenin lyömiseksi pörssin romahduksen jälkeen.

Asianajajat syyttävät Bahaman viranomaisia uusien tokenien lyömisestä

FTX:n asianajajat sanoivat joulukuussa antamassaan tuomioistuimessa, että Bahaman hallituksen virkamiehet pyysivät Bankman-Friedia lyömään uusia digitaalisia omaisuuseriä ”satojen miljoonien dollarien arvosta”, samalla kun he vaativat, että Bankman-Fried siirtäisi uudet tokenit valtion virkamiesten hallintaan.

Bloombergin julkaisemassa raportissa hahmotellaan myös, että Bahaman viranomaiset yrittivät auttaa Bankman-Friedia saamaan takaisin pääsyn keskeisiin tietokonejärjestelmiin FTX-alustalla. Virkamiehet olivat ”vastuussa luvattoman pääsyn ohjaamisesta” järjestelmiin saadakseen hallintaansa joitakin FTX-alustalla olevia digitaalisia resursseja.

Tämä kaikki oli erityisen huolestuttavaa, koska raha liikkui selvästi lohkoketjussa FTX:n romahduksen jälkeen. Ilmoitettu ”hakkerointi” johti siihen, että 477 miljoonan dollarin arvosta kryptoa liikkui konkurssihakemuksen jälkeisinä päivinä, ja hakkeri halusi sitten yhdistää varat eri yksiköihin ja valuuttoihin.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Se, liittyykö tämä mitenkään tarinaan, joka koskee Bahaman painostusta Bankman-Friediä kohtaan, on puhdasta spekulaatiota, eikä mikään todiste viittaa siihen, että viranomaisilla olisi mitään tekemistä asian kanssa.

Bahaman sääntelyviranomainen julkaisi tänään lausunnon, jossa se vastustaa yhdysvaltalaisen FTX:n velallisten edustajan John Ray III:n edellä mainittuja kommentteja. Lausunnossa todettiin, että sen ”on jälleen kerran oikaistava John J. Ray III:n sekä lehdistössä että oikeudessa esittämät olennaiset väärät väitteet”.

Lausunnossa todettiin, että Rayn ”valaehtoiset” oikeudenkäyntiasiakirjat olivat ”vailla todisteita”, ja torjuttiin jyrkästi väite, jonka mukaan virkamiehet olisivat käskeneet Bankman-Friediä lyömään uusia tokeneita sekä ohjeistaneet ”(FTX:n) työntekijöitä lyömään 300 miljoonan dollarin arvosta uusia FTT-tokeneita”. Lisäksi se kiisti väitteen, jonka mukaan Bahaman arvopaperikomission (SCB) valvonnassa olevat digitaaliset varat olisi ”varastettu”.

Mitä oikeastaan tapahtui?

Tosiasiassa on mahdotonta tietää, mitä kaikkea on oikein tapahtunut. Selvää on kuitenkin se, että koko tämä saaga muuttuu päivä päivältä kurjemmaksi ja nolommaksi koko kryptovaluutan kannalta, ja kaikki FTX:ään etäisesti yhteydessä olevat henkilöt näyttävät ajan mittaan yhä huonommilta.

Bahaman sääntelyssä epäonnistuttiin ilmeisesti valtavasti, ja SCB saa oikeutetusti turpiinsa sen seurauksena. Meillä ei ole todisteita siitä, pitävätkö muut syytökset paikkansa, mutta olen varma, että aika näyttää sen.

FTX:n tilanteen surullisuutta ja vakavuutta on vaikea liioitella, sillä velkojia on yli miljoona, asiakasvaroja puuttuu 8 miljardia dollaria ja monia ihmishenkiä on pilalla. Nyt on aika selvittää sotku ja yrittää selvittää, kuka tarkalleen ottaen oli syyllinen Bankman-Friedin lisäksi, sillä syyllisiä on enemmän kuin tarpeeksi.