Bakery Token nousussa 60 %: täältä voit ostaa BAKEn

Bakery Token on irtautunut erittäin pitkästä laskutrendistä ja kiilakuviosta. Kirjoitushetkellä sen kauppahinta oli 1,38 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 1,2 miljoonaa dollaria.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa BAKEa, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa BAKE nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta BAKE Binance tänään

Swapzone

Swapzone on krypto-vaihto-aggregaattori, joka toimii yhdyskäytävänä Cryptocurrency yhteisön ja Exchange Servicesin välillä. Swapzone pyrkii tarjoamaan kätevä käyttöliittymä, turvallinen käyttäjävirtaus ja kristallinkirkkaat tiedot käyttäjille löytää parhaat valuuttakurssit koko Cryptocurrendy Market.

Osta BAKE Swapzone tänään

Mikä BAKE on?

Token on osa Bakery Swap -ekosysteemiä, joka palkitsee likviditeetin tarjoajia. Kaikista kaupoista ja swapeista peritään 0,30 %:n palkkio, josta he saavat 0,25 %. He voivat käyttää BAKEa ansaitakseen osan Bakery Swapin kaupankäyntipalkkioista ja osallistuakseen hallintoon sekä äänestykseen.

Bakery Swap on hajautettu AMM-protokolla, joka toimii BSC:llä. BAKE-palkintoja tarjotaan useissa likviditeettipoolissa, joihin kuuluvat BTC, ETH, BUSD, DOT, LINK ja BNB.

Virallisen verkkosivuston mukaan, BAKE-BNB-poolin voidaan odottaa tarjoavan kymmenen kertaa muiden poolien tarjoamat palkkiot.

Bakery Swapilla on likviditeettipoolit BAKE-palkkioilla ja ilman niitä, joten yhteisöä kannustetaan luomaan uusia pooleja. Vain tietyt poolit sisältävät palkintoja BAKEssa.

Pitäisikö BAKE ostaa tänään?

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

BAKE – hintaennuste

Analyytikot ovat eri mieltä BAKEsta. GOV Capital ennustaa villiä härkämäistä juoksua, ja kolikko rikkoo 6 dollaria vuodessa. Viiden vuoden kuluttua he odottavat BAKEn saavuttavan 38,32 dollaria.

Toisaalta Wallet Investor ennustaa BAKE:n laskevan 0,20 dollariin, mikä vastaa lähes 87 prosentin tappiota.

BAKE sosiaalisessa mediassa