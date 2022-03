Bancor kasvaa tasaisesti: parhaat paikat ostaa Bancor

Bancor on noussut tasaisesti äskettäisen eToroon listautumisensa jälkeen. Kirjoitushetkellä sen hinta oli 2,30 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 21,4 miljoonaa dollaria. Token on lisännyt arvoaan lähes 4 % verran viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää mikä Bancor on, kannattaako sitä ostaa ja tämä hetken parhaat paikat ostaa Bancor.

Parhaat paikat ostaa Bancor nyt

Binance

Binance

Osta BNT Binance tänään

eToro

eToro

Osta BNT eToro tänään

Mikä Bancor on?

Bancoria kuvataan ainoana hajautettuna panostusprotokollana, jonka avulla käyttäjät voivat tuottaa tuloja täysin suojattuna pysyviltä menetyksiltä ja yhden tokenin altistumiselta. Se luotiin vuonna 2017, mikä teki siitä historian ensimmäisen DeFi-protokollan.

Talletukset ansaitsevat miljoonia kuukausimaksuja Bancorilta. Se tarjoaa jopa 60 % todellisen vuosikoron Etheristä, Wrapped Bitcoinista, AAVEsta, LINKistä, MATICista ja vastaavista. Bancor on yhteisönsä omistama Bancor DAO.

Ekosysteemin token, BNT, antaa treidaajille mahdollisuuden tarjota likviditeettiä verkossa saatavilla oleville pooleille. Likviditeettiä voi tarjota kuka tahansa.

Likviditeetin tarjoajat voivat saada maksuja kaupoista, jotka kulkevat minkä tahansa poolin kautta, johon ne ovat osallistuneet. He saavat pool-tokeneita, jotka edustavat heidän osuuttaan palkkioista, likviditeetistä ja kaivospalkkioista poolissa.

Pitäisikö Bancor ostaa tänään?

Bancorin BNT-token voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa ainakin useiden johtavien analyytikoiden hintaennusteiden lukemiseen ja markkinatutkimukseen ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Bancor – hintaennuste

CryptoNewsz on kohtalaisen nousujohteinen Bancorin suhteen. Heidän mukaansa BNT:n korkein mahdollinen tänä vuonna on 3 dollaria, edellyttäen, että sijoittajien luottamus kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2023 se voi saavuttaa 3,55 dollarin hinnan.

Ottaen huomioon Bancorin vuodelle 2024 suunnittelemat teknologiset innovaatiot, sen hinta saattaa nousta 3,77 dollariin kyseisenä vuonna.

Vuonna 2025 Bancorin tavoittamiseen, koulutukseen ja innovaatioihin keskittyvät yhteisöaloitteet voivat nostaa sen hinnan jopa 3,70 dollariin. Analyytikot pitävät tätä miniminä. Tokenin maksimihinta voi olla 4,69 dollaria.

