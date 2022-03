Laajempien markkinoiden nousuvauhdin lisäksi BAT:n perustekijät ovat vahvat.

Basic Attention Token on murroksessa, ja ostomäärät ovat nousussa.

BAT on pohjimmiltaan yksi vahvimmista kryptovaluutoista markkinoilla, mikä suosii sen mahdollisuuksia ylläpitää nykyistä rallia.

BAT toimii rohkeassa selaimessa, ja kun yksityisyys on keskeisellä sijalla Internetissä, Brave Browser -sovellus on kasvussa.

Basic Attention Token ( BAT ) on yksi niistä kryptoista, jolla on todellinen käyttötapaus. Se on yksi niistä harvoista, joita jopa maallikko voi ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja miten se toimii, kun sitä vilkaisee nopeasti. Tämä on iso juttu, koska se tarkoittaa, että krypton käyttöönoton myötä tällaiset kryptot vetäytyvät eniten, kun markkinat kääntyvät jälleen nousuun.

Basic Attention Token on token, joka ylläpitää Brave Browser -ekosysteemiä. Brave on yksityisyyteen keskittyvä selain, joka käyttää suuria hakunopeuksiaan myyntivalttina. Toisin kuin muut selaimet, jotka ansaitsevat rahaa myymällä käyttäjätietoja, mainostajat maksavat käyttäjille heidän huomionsa käyttäessään Bravea. Jokainen, joka käyttää aikaa mainosten katseluun Brave Browserissa, saa maksun BAT-tokeneina.

Pohjimmiltaan mitä enemmän ihmiset käyttävät Bravea, sitä enemmän BAT-tokeneita käytetään, mikä on plussaa kysynnässä ja pitkän aikavälin arvon kasvussa. Parasta on, että Brave Browserin käyttöönotto on kasvussa. Toistaiseksi yli 4 miljoonaa ihmistä käyttää Bravea, ja määrät kasvavat. Tällä on paljon tekemistä sen yksityisyysominaisuuksien kanssa. Yksityisyydestä on tulossa yhä isompi asia monille ihmisille, mikä tarkoittaa, että BAT:lla on paljon kasvunvaraa, varsinkin jos markkinat kääntyvät jälleen nousuun.

Basic Attention Token puhkeaa viikkojen konsolidoinnin jälkeen

Lähde: TradingView

Parin viime viikon aikana BAT on konsolidoitunut 0,635 ja 0,755 dollarin välille. Viimeisten 24 tunnin aikana BAT on kuitenkin rikkoutunut tältä alueelta ja suurilla määrillä. Jos markkinat jatkavat nykyistä nousuvauhtia, BAT voi helposti rikkoa 1 dollarin rajan lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

BAT on murroksessa, liike, joka laukaisi nousevan murron laajemmilla markkinoilla. Vaikka nykyinen hintamuutos on kuitenkin pääosin spekulatiivista, BAT:lla on perustekijät rallin ylläpitämiseksi ja uusien ennätysten saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä.