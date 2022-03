Yhdysvaltain presidentti, Joe Biden, on allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen, jossa vaaditaan aktiivisesti Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja koskevia politiikkoja ja kiireellisiä toimia keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) tutkimiseksi ja kehittämiseksi Yhdysvalloissa.

Toimeenpanomääräyksessä hahmotellaan, miten hallitus kokonaisuutena toimii lähestyessään kryptovaluuttojen sääntelyä. Se kehottaa kaikkia sääntelyviranomaisia tekemään yhteistyötä digitaalisen omaisuuden sääntelyssä ja kehittämisessä.

Tilauksessa sanotaan:

"Hallintoni pitää erittäin tärkeänä tutkimus- ja kehitystyötä Yhdysvaltojen CBDC:n mahdollisten suunnittelu- ja käyttöönottovaihtoehtojen osalta. Kaikki tulevat dollarimaksujärjestelmät tulisi suunnitella tavalla, joka on yhdenmukainen Yhdysvaltojen prioriteettien kanssa."

Yhteenveto toimeenpanomääräyksestä

Toimeenpanomääräyksen mukaan useimmilla sääntelyvirastoilla on 120 päivän ja vuoden välillä aikaa toimittaa raportit siitä, kuinka Bitcoin ja muut kryptovaluutat toimivat Yhdysvaltain taloudessa, kuinka niitä voidaan säännellä ja miten estää niiden laiton käyttö.

Tilauksessa annetaan nimenomaan 210 päivän määräaika CBDC:n kehittämisehdotukselle.

Äärimmäisen tärkeää on kryptovaluuttojen laittoman käytön hiominen, kuten tapaukset, joissa kryptoa käytetään kiristysohjelmahyökkäyksissä, ja määräyksellä pyritään säätelemään kunnolla digitaalisia maksutapoja ja vakaita kolikoita.

Tilauksessa sanotaan:

"Kansainvälinen rahoitusvakauslautakunta (FSB) johtaa yhdessä standardeja määrittävien elinten kanssa työskentelyä stabiileihin kolikoihin, rajat ylittäviin varojen siirtoihin ja maksuihin sekä muihin digitaalisten varojen ja maksujen kansainvälisiin ulottuvuuksiin liittyvissä asioissa, kun taas FATF [Financial Action Task Force] jatkaa johtajuuttaan AML/CFT [Rahanpesun torjunta / Terrorismin rahoituksen torjunta] standardien asettamisessa digitaalisille omaisuuserille.

Määräyksessä määrätään myös valtiovarainministeriö, Rahoitusvakauden valvontaneuvosto, Liittovaltion kauppakomissio, Arvopaperi- ja pörssikomissio, liittovaltion pankkivirastot, Kuluttajansuojalautakunta ja Hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio laatimaan politiikkaa Bitcoinin ja kryptovaluuttojen torjumiseksi, digitaalisen omaisuuden laittomalta käytöltä ja suojella yksilöitä "systeemisiltä rahoitusriskeiltä".

Tilauksessa sanotaan:

"Meidän on lievennettävä digitaalisen omaisuuden väärinkäytön aiheuttamia laittoman rahoituksen ja kansallisen turvallisuuden riskejä."

Toimeenpanomääräyksessä ei jätetty huomioimatta kansallista turvallisuutta ja siinä todetaan, että ei-valtiollista valuuttaa voidaan käyttää Yhdysvaltojen hallituksia vastaan asettamien pakotteiden kiertämiseen.

Toimeenpanomääräyksen vaikutus kryptomarkkinoihin

Suurin osa kryptoharrastajista on vastaanottanut toimeenpanoon hyvin ja sitä odotellessa kryptomarkkinat ovat nousseet vielä korkeammalle, toimeenpanon allekirjoittamisen jälkeen.

Esimerkiksi Bitcoin on noussut yli 8 % tänään ja käy tällä hetkellä kauppaa yli 42 000 dollarissa, kun taas Ethereum on noussut yli 5 % ja käy tällä hetkellä 2 701,22 dollarissa. Terra (LUNA), joka johtaa nykyistä palautusta altcoinien joukossa, on noussut yli 16 % ja liikkuu tällä hetkellä 99,67 dollarissa.