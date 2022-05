Binance tulee seuraavien kolmen vuoden aikana olemaan Confederação Brasileira de Futebolin (CBF) järjestämän neljän kilpailun sponsori yksinoikeudella.

Binance, maailman suurin kryptovaihtoalusta kaupankäyntivolyymin mukaan, on ilmoittanut uudesta kumppanuudesta Brasilian kansallisen jalkapallojärjestön kanssa, mikä tekee kryptotarjoajasta neljän Confederação Brasileira de Futebolin (CBF) valvoman kilpailun virallisen krypto-sponsorin.

Binancen toimitusjohtaja ja perustaja, Changpeng Zhaon, mukaan, yhteistyö auttaa edistämään krypton käyttöönottoa Brasiliassa, ottaen huomioon jalkapallon valtavan suosion maassa.

”Urheilu on tärkeä osatekijä yhteiskuntaa. Koska jalkapallo on vahvasti sidoksissa brasilialaiseen identiteettiin ja kulttuuriin, kumppanuus CBF:n kanssa on tärkeää, jotta voimme laajentaa krypton käyttöönottoa ja luoda myönteisiä vaikutuksia käyttäjillemme, krypto- ja lohkoketjuyhteisölle sekä koko yhteiskunnassa Brasiliassa”, Zhao sanoi.

Binancen maanantaina julkaiseman blogi-ilmoituksen mukaan, kolmivuotisen sopimuksen aikana kryptojätti toimii Brasileirão Assaín, Brasileirão Female Neoenergian, Brasileirão Female A-2:n ja Brasileirão Female A-3:n yksinomaisena kryptosponsorina.

Sopimuksen ehtojen mukaan, Binance hyötyy kampanjoista ja mainosmahdollisuuksista turnauksissa. Vaihto puolestaan auttaa kehittämään fanitokeneita ja NFT:itä CBF:lle.

Sopimus CBF:n kanssa lisää Binancen kasvavaa jalanjälkeä Brasilian urheilualueella, sillä pörssi on allekirjoittanut sopimukset Paulistão Sicredin ja Santos Football Clubin kanssa.

Kansainvälisellä näyttämöllä Binance tekee kumppanuuksia portugalilaisten jalkapallojättiläisten Porton ja italialaisen Lazion kanssa. Vaihto sponsoroi myös vuoden 2022 African Cup of Nations -tapahtumaa.