Binancen toimitusjohtaja, Changpeng ”CZ” Zhao, sanoo, että johtava kryptovaluutta on valmis tukemaan Terraform Labsia ja sen yhteisön nousua ”tuhkasta”. Hän kuitenkin odottaa LUNA- ja UST-tokenien takana olevan tiimin tarjoavan enemmän läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

LUNA:n ja UST:n romahdus kuluneella viikolla aiheutti väreilyä ja herätti paljon huomiota kryptoyhteisössä ja sen ulkopuolella. Näiden reaktioiden joukossa on ollut ”twitterissä kiertäviä valheita” tapahtuneesta.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022