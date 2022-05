Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi kaupankäyntivolyymillaan mitattuna, on ilmoittanut aloittavansa uudelleen spot-kaupan Terra (LUNA) ja TerraUSD (UST) -pareille.

Kryptopörssi keskeytti kaupankäynnin LUNA/BUSD- ja UST/BUSD -pareille Terran romahduksen jälkeen. Mutta merkkinä siitä, että markkinat voivat vielä nähdä UST-stablecoinin ja tällä hetkellä ”haudatun” LUNA:n elpymisen, Binance sallii kaupankäynnin.

Pörssi kirjoitti käyttäjilleen antamassaan ilmoituksessa, että päätös seuraa Terra-lohkoketjun validaattoreiden siirtoa ”jatkaa lohkotuotantoa, poistaa käytöstä ketjun swapit ja sulkea IBC-kanavat”.

”Binance jatkaa spot-kaupankäyntiä seuraavilla kauppapareilla klo 14.00 (UTC), 13. toukokuuta 2022: LUNA/BUSD ja UST/BUSD.”

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022.

🔸 LUNA/BUSD

🔸 UST/BUSDhttps://t.co/T4oD0dQdHT

— Binance (@binance) May 13, 2022