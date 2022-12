Hups.

Binancen ”auditointia” (lainausmerkit hyvinkin tarkoituksella), ei ole enää olemassa. Mazar’s tilintarkastusyritys, joka työskenteli Binancen kanssa varantojen todisteiden raportin parissa – johon Mazar’s viittasi tarkastuksen sijaan – on poistanut raportin verkkosivuiltaan.

Se ilmoitti myös keskeyttävänsä työnsä kaikkien kryptoasiakkaiden kanssa. Binancen lisäksi tämä sisältää Crypto.comin ja KuCoinin.

”Valitettavasti tämä tarkoittaa, että emme pysty työskentelemään Mazarin kanssa tällä hetkellä”, Binancen tiedottaja sanoi.

Olen kirjoittanut laajasti epäonnistumisesta, joka on nimeltään ”varantojen todiste” -aloite. Lyhyesti sanottuna kyseessä ei voisi olla yhtään sen enempää kuin tarkastus, ja kertomus herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

Merkittävin asia oli se, että yritys kieltäytyi esittämästä velvoitteita, ja toimitusjohtaja Changpeng Zhao totesi Twitterissä, että tämä oli ”vaikeampaa” ja että oli vain ”kyseltävä ympäriinsä” varmistaakseen, ettei Binance ole kenellekään mitään velkaa.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022