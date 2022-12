Ja taas mennään. Reutersin raportin mukaan oikeusministeriön syyttäjät ovat jakautuneet Binance-tutkinnan seuraaviin toimenpiteisiin.

Vaihtoa on tutkittu vuodesta 2018 lähtien, koska se ei ole noudattanut rahanpesun vastaisia lakeja ja seuraamuksia.

Raportissa väitetään, että jotkut liittovaltion syyttäjistä haluavat edetä aggressiivisesti vaihtoa vastaan. He uskovat, että heillä on tarpeeksi todisteita rikossyytteiden nostamiseksi yksittäisiä johtajia, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhaota (CZ), vastaan.

Binance kritisoi raporttia, ei kenenkään yllätykseksi.

”Reutersilla on taas virhe. Nyt he hyökkäävät uskomatonta lainvalvontaryhmäämme vastaan”, se twiittasi.

Joten, onko tämä kryptomaan viimeisin myrsky? Onko Binance pulassa?

No, on helppo hypätä nopeasti reaktioihin, kun otetaan huomioon muiden toimijoiden (meidän ei tarvitse mainita nimiä, olen kyllästynyt puhumaan tietyistä ihmisistä) alalla tekemät hölmöilyt. Mutta tämä ei ole sitä.

Tämä on ollut pitkään jatkunut tutkimus, joka alkoi vuonna 2018. Binancen tappelu sääntelijöiden kanssa ei ole salaisuus. Amerikkalaisen tytäryhtiön Binance.US:n entinen toimitusjohtaja, Brian Brooks, erosi tehtävästään vain kolme kuukautta, kun sääntelijät lopettivat toimintansa.

CZ sanoi tuolloin, että Binancesta tulee ”tulevaisuudessa täysin säännelty rahoituslaitos” ja että hän olisi ”erittäin avoin” eroamaan, jos korvaava toimitusjohtaja, jolla on enemmän sääntelykokemusta, löydettäisiin.

Tämä ei siis ole täysin odottamaton kehitys, sillä yleisö tiesi hyvin, että kyseessä oli meneillään oleva tutkimus.

Tämä ei kuitenkaan ole hälytyskellotilanne, mutta se tiivistää kryptoteollisuuden suuret ongelmat. Kukaan ei todellakaan tiedä, mitä tehdä tästä tutkimuksesta, ja se on tavallaan pointti – Binance on kaukana läpinäkyvästä, mikä ei ole tervettä koko teollisuudelle.

Krypto on nyt myös tilanteessa, jossa CZ ja Binance ovat elintärkeitä koko avaruudelle. Vaihdon virhe voi olla kohtalokas. Sen merkitys ei ole koskaan ollut ilmeisempi kuin tarkasteltaessa CZ:n luomaa 1 miljardin dollarin rahastoa tukemaan alan vaikeuksissa olevia toimijoita (Joka muistuttaa pelottavalla tavalla Sam Bankman-Friedin kantaa ”viimeisenä lainanantajana” menneessä elämässä, muuten).

On täysin järkevää, että sääntelijät tulevat entiseen ”päämajattomaan” pörssiin (jolla ei muuten näytä olevan vieläkään virallista päämajaa), kun otetaan huomioon sekä tämä markkinoiden hallitseva asema että läpinäkyvyyden puute.

Binance on nyt Coinbasen ohella luultavasti tärkein yritys koko kryptoteollisuudessa. Mutta ne ovat hyvin erilaisia. Coinbase on julkisesti listattu ja läpinäkyvyyden suhteen täysin eri tasolla. Vaaditut tiedotukset ja muut vanteet, joiden läpi julkisten yritysten on hypättävä, voivat olla raskaita, mutta ne tarjoavat asiakkaille rauhan ja mielen.

Binance puolestaan on kiertänyt lakia erittäin menestyneen muutaman vuoden olemassaolonsa ajan. Ei sillä, että tämä olisi kritiikkiä heitä kohtaan – ala kirjaimellisesti nousi tyhjästä, ja sääntely oli täysin olematonta. Ennen oli mahdotonta tehdä mitään toisin.

Mutta kryptoteollisuus on kasvanut, ja Binance on edelleen täydellinen mysteeri, kun se tulee sen rahoitukseen. Näin useista päinvastaisista väitteistä huolimatta.

Heidän todisteensa varauksista oli suurelta osin tarkoitettu ratkaisemaan tämä avoimuusongelma. Niiden prosessi on kuitenkin kaukana tyydyttävästä. Vietin muutaman tunnin viikonlopun aikana yrittäessäni saada pääni ympäriinsä, ja olin hämmentyneempi kuin sisään astuessani.

Jesse Powell, Krakenin toimitusjohtaja, on kritisoinut tätä huomattavasti, ja uskon hänen tuovan esiin hyviä pointteja.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

Rehellisesti sanottuna CZ on sanonut parantavansa tätä, ja se on vielä alkuvaiheessa. Mutta tähän mennessä julkaistut tiedot eivät paljasta juuri mitään Binancen sisäisestä toiminnasta tai taloudellisesta terveydestä.

CZ on nyt krypton tärkein mies, kun otetaan huomioon Binancen hirvittävä markkina-asema.

Nämä jatkuvat tarinat eivät tee muuta kuin raahaavat krypton mainetta mudan läpi, mikä on sen suurin ongelma tällä hetkellä. Instituutiot, valtamedia ja ei-krypto-syntyperäiset näkevät nämä tarinat ja pyörittävät silmiään. Monet pelkäävät menevänsä lähelle tätä alaa juuri nyt.

Mielestäni olisi mukavaa nähdä Binancen pyrkivän yhteisesti luomaan todellista avoimuutta. Mielestäni heidän tähänastiset ponnistelunsa ovat olleet erittäin huonoja, ja se, että he vertautuvat suotuisasti joihinkin tilan huonoihin toimijoihin, ei tarkoita, että he menestyisivät hyvin tässä suhteessa.

Koska alalla vallitsi ympärivuotinen kaaos ja etenkin viime aikoina FTX:n kanssa, Binance on velvollinen pitämään itsensä korkeammalla tasolla, oli se sitten ansaittu tai ei. Alla olevan kaltaiset tapahtumat – vaikkakin luultavasti täysin laillisia – ovat huolestuttavia teollisuudelle sen vuoksi, mitä ne voisivat tarkoittaa.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022