Lukuun ottamatta uutisia tuottoisan uuden tokenin, nimeltään Biswap (BSW), ilmaantumisesta, kryptovaluutta on nousussa Binance- ja Mandala-pörssien listalla.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Biswap, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Biswap nyt

Koska BSW on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa BSW nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi SushiSwap DEX:iin

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi BSW -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien BSW -kolikot.

Mikä Biswap on?

Biswap on hajautettu pörssi (DEX), joka toimii Binance Smart Chainissa. Se on ensimmäinen DEX, jossa on kolmiportainen viittausjärjestelmä. Siinä on GameFi Dapp ja alhaiset transaktiomaksut (0,1 %). Osa syntyneistä varoista käytetään tokenin ostamiseen ja polttamiseen.

Teknisen dokumentaation mukaan Biswapin tavoitteena on tulla DEX-alustan vertailuindeksiksi. He pyrkivät olemaan johtaja token-swap-markkinoilla.

Alusta on sitoutunut tarjoamaan DeFi-tilalle oikeudenmukaisuutta, arvoa ja innovaatioita korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen avulla. Vaihto on turvallinen ja nopea, ja mahdollistaa kaikenlaisten käyttäjien vaihtamisen ja ansaitsemisen.

Kukaan muu kuin Binance Labs, kaupankäyntivolyymin perusteella suurimman pörssin pääomasijoitusyhtiö ja hautomo, on tehnyt strategisia sijoituksia Biswapiin. Tämä tehtiin tavoitteena luoda entistä korkealaatuisempia palveluita ja tuotteita, teknologisia innovaatioita ja edelleen globaalia laajentumista.

Pitäisikö Biswap ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Biswap – hinnan ennuste

Analyytikot ovat eri mieltä hintaennusteistaan. Wallet Investor pitää BSW:tä korkean riskin yhden vuoden sijoitusvaihtoehdona. He varoittavat, että kaikki Biswapiin tehdyt sijoitukset uhkaavat nyt devalvoitua.

Digital Coin Price ei jaa tätä näkemystä. He tekevät seuraavan BSW:n min-max hintaennusteen. Kirjoitushetkellä BSW:n kauppahinta oli 0,84 dollaria:

2022: 1,03–1,19 dollaria

2023: 1,11–1,38 dollaria

2024: 1,03–1,44 dollaria

2025: 1,45–1,72 dollaria

Biswap sosiaalisessa mediassa