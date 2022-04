Maanantait ovat parhaimmillaan vaikeita. Bitcoin-sijoittajille tämänmaanantai oli kuitenkin erityisen vaikea. Sen arvo laski pahasti alaspäin, testaten nyt 40 000 dollarin tukea, 43 000 dollarin kaupankäynnin jälkeen, alle 24 tuntia sitten.

Henkilökohtaisesti GMT -6 aikavyöhykkeellä asuessani nukuin suurimman osan hulluudesta, kuten yllä oleva kaavio osoittaa. Herääminen nähdäkseen nuo punaiset kynttilät näytöllä on jotain, mikä on hyvässä tai pahassa osa Bitcoinin vuoristorataa.

Likvidaatiot

Valoisalta puolelta näyttää siltä, että tämä takaisinveto tapahtuu ylivipuisten pitkien kautta, ja peräkkäiset likvidaatiot huuhtelevat ylivalottuneet pois. Itse asiassa kolmenkymmenen minuutin aikana, noin klo 5-5.30 EST, tänä aamuna Bitcoinin pitkiä likvidaatioita oli noin 30 miljoonaa dollaria (jostain syystä myös puoli miljoonaa lyhyttä likvidaatiota – se on melkein vaikuttavaa). Hinta (keltainen viiva alla olevassa kaaviossa) kraateroitui 42 200 dollarista 41 300 dollariin lyhyessä järjestyksessä, kun likvidaatiot olivat rehottavia, kuten alla olevan kaavion vihreä palkki osoittaa.

24 tunnin aikana kaikissa Bitcoinin pörsseissä on ollut 114 miljoonan dollarin likvidaatiot. Jos laajennamme kaikkiin kryptovaluuttoihin, luku on 384 miljoonaa dollaria. ETH:n likvidaatiot eivät ole kaukana Bitcoinista, 99 miljoonaa dollaria viimeisen 24 tunnin aikana. Kolmannella sijalla on Luna 13 miljoonalla dollarilla, Solana 10 miljoonalla dollarilla ja Dogecoin 7,6 miljoonalla dollarilla.

Mitä tämä tarkoittaa?

En usko, että tästä pitäisi olla liikaa huolissaan. Ketjua tarkasteltaessa data on edelleen hyvin nousujohteista, ja pitkäaikaisia omistajia kertyy. Niiden bitcoinien määrä, jotka eivät ole liikkuneet yli vuoteen, on kaikkien aikojen toiseksi korkeimmillaan, 12 miljoonaa bitcoinia. Itse asiassa ainoa kerta, kun se on ollut näin korkea, oli syyskuussa 2020, juuri ennen kuin Bitcoin muuttui paraboliseksi ja nousi pilviin, 10 000 dollarista 61 000 dollariin, kuudessa kuukaudessa.

Pitkäaikaiset hodlerit, jotka keräävät kolikoita alennuksella lyhytaikaisten hodlereiden kanssa – ei paniikkia, varsinkaan kun pörsseihin suuntautuvissa nettovirroissa ei ole merkittävää liikettä.

Bitcoin-dominanssi

Sanonta ”aina voisi olla huonomminkin” pitää yleensä paikkansa. Paitsi jos olet alt coin -sijoittaja, kun kryptomarkkinoilla on verta. Koska kuten yleensä on tapana, kun Bitcoin on huonolla tuulella, alt-kolikot ovat huomattavasti huonompia, kuten alla oleva TradingView’n Bitcoin-herruuden 5 päivän kaavio osoittaa.

Vaikka altcoinit ovat elpyneet jonkin verran viimeisen parin tunnin aikana, monet ovat edelleen paljon kauempana kuin Bitcoin.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että ketjun mittarit ovat edelleen nousujohteisia, mikä viittaa siihen, että tämä on vain huuhtelua pois vipuvaikutuksesta, jota näemme silloin tällöin. Hodlerit ovat keränneet joitakin kolikoita alennuksella treidaajilta, jotka ovat joutuneet massoittain selvitystilaan. Ei ole juuri nyt syytä uskoa, että kriittinen tuki olisi katkennut tai markkinarakenne olisi muuttunut perusteellisesti.

Pidä kiinni, käy pitkäksesi ja rentoudu – en usko, että siitä tulee yksi niistä todella huonoista päivistä.