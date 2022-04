Bitcoin on saavuttanut päivänsisäisen 42 562 dollarin huipputason, joka on viime viikon korkein hintataso.

Analyytikot sanovat, että yli 43 000 dollarin hallussa pitäminen voi nähdä BTC-USD:n tuoreen nousun 50 000 dollariin tai enemmän.

Tämä on todennäköistä, jos käänteinen pään ja hartioiden malli validoituu, sanoo analyytikko

Bitcoin on pudonnut viime viikolla 39 000 dollarin alimmille tasoille, ja osa valaiden myynneistä (Yhdysvaltojen verokauden aikana) on osaltaan vaikuttanut negatiiviseen tunnelmaan. Mutta purkamisesta huolimatta valaiden kerääntyminen osoitteisiin, joissa on vähintään 10 000 BTC:tä, on pysynyt nousutrendissä vuoden 2021 alusta lähtien.

Arvostetun kryptoanalyytikon, Rekt Capitalin, mukaan keskeinen hintataso on 43 000 dollaria.

Hän sanoo, että jotkut suuret pitimet myydään tällä tasolla, mikä viittaa siihen, että härät kohtaavat haasteen tässä. BTC voi saada lisää voittoja 43 000 – 50 000 dollarin välillä.

“Yksilöllisten osoitteiden lukumäärä, joilla on min. 10 000 BTC on kasvanut helmikuusta -21 lähtien. Se sanoi, ensimmäiset merkit Lower High’n muodostumisesta, kun jotkut valaat vapauttivat asemansa noin 43 000 dollarilla”, analyytikko totesi Twitterissä keskiviikkona.

BTC:n mahdollinen trendin kääntyminen?

Suosittu analyytikko ja kauppias Michael van de Poppe näkee myös 42,5 000–43 000 dollarin tason sonnien avaimena. Hän ehdottaa, että päivittäinen sulkeminen tämän tason yläpuolella lisäisi ostajia ja avaisi 46 000 dollaria uudeksi tavoitteeksi.

50 000 dollarin juoksu ei olisi tällaisessa skenaariossa pois kuvasta.

”Jos markkinat haluavat nähdä jatkoa, niiden on murrettava tämä alue noin 42 300 dollarilla Bitcoinille. Tämä on myös päivittäinen katkaisija. Jos se hajoaa, oletan, että uusi testi 46 000 dollaria on nurkan takana ja mahdollisesti yli 50 000 dollarin.”

Kryptokauppias, Dan Gambardello, korostaa käänteisen pään ja hartioiden muodostumista, mikä viittaa murtumiseen. Kuvio on yleinen indikaattori, jota treidaajat käyttävät tunnistaakseen mahdollisen trendin kääntymisen.

Jos hinta katkeaa ja pysyy pääntien yläpuolella (tässä tapauksessa ylöspäin kalteva viiva), kuvion korkeus viittaa mahdolliseen 46 000 dollarin hintojen uudelleentestaukseen. Mitätöiminen tietysti avaa mahdollisuuden uusiin alaspäin tapahtuviin toimiin viime aikoina.

”Bitcoinin ylöspäin suuntautuva käänteinen pää ja hartiat, tavoite 46 000 dollaria”, sanoi Gambardello, Crypto Capital Venturen perustaja.

Kaavio, jossa näkyy käänteinen pään ja hartioiden kuvio 6 tunnin kaaviossa. Lähde: Dan Garmbadello Twitterissä.

Nimetön treidaaja, HornHairs, sanoo, että markkinarakenne 12 tunnin kaaviossa viittaa siihen, että uusi vauhti on todennäköistä. Hän huomauttaa, että jokainen uusi nosto tarjoaa ostomahdollisuuden.

”12-tuntia vahvisti murtumisen markkinarakenteessa nousuun – laskut ovat toistaiseksi ostettavia”, hän twiittasi varhain keskiviikkona.

Bitcoinin kauppa oli kirjoittamishetkellä noin 42 528 dollaria, mikä on 1,1 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.