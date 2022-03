Äskettäinen Bitcoin (BTC) -ralli on pysähtynyt. Päivien nousun jälkeen, megacap-kolikko on pudonnut jälleen alle 40 000 dollarin. Lasku on johtunut suurelta osin USA:n inflaation kasvusta ja Ukrainan kriisin aiheuttamasta talouden hidastumisesta. Tässä muutamia kohokohtia:

40 000 dollaria on keskeinen tuki, ja BTC saattaa nähdä lisää heikkoutta lähipäivinä.

Yhdysvaltain inflaation odotetaan nousevan 7,9 prosenttiin, mikä on odotettua korkeampi ja samalla korkein 40 vuoteen.

Kirjoitushetkellä BTC:n kauppa oli 39 200 dollaria, mikä on noin 7 % lasku 24 tunnissa.

Tietolähde: Tradingview

Laskeeko Bitcoin (BTC) edelleen?

Viime viikot ovat olleet melko vaihtelevia Bitcoinille (BTC). Kuitenkin jopa tämän suuren volatiliteetin keskellä, 40 000 dollaria on pysynyt tärkeänä tukialueena. Joka kerta kun mega-cap on pudonnut tämän tason alapuolelle, se on jatkanut liukumistaan.

Useimmat analyytikot tarkkailevat 37 000 dollarin rajaa. Jos heikkous jatkuu ja BTC putoaa alle 37 000 dollarin, voit odottaa sen laskevan noin 32 000 dollariin ennen seuraavaa rallia. Mutta jos härät voivat jollakin tavalla nostaa hintaliikkeen takaisin 40 000 dollariin, saatamme nähdä Bitcoinin suhteen jonkin verran jatkuvaa joustavuutta.

Yhdysvaltojen korkean inflaation, talouden hidastumisen uhkien ja Ukrainan kriisin vuoksi on erittäin epätodennäköistä, että BTC:lle riittää kestävää nousuvauhtia.

Onko tämä paras aika ostaa BTC?

Jopa viimeaikaisista haasteista huolimatta, Bitcoinin pitkän aikavälin näkymät näyttävät erittäin lupaavilta. Itse asiassa on olemassa arvioita, joiden mukaan hinta saattaa olla 100 000 dollaria ennen vuoden 2022 loppua. Joten sen hankkiminen 39 000 dollarilla tai vastaavalla saattaa olla hyvä idea.

Vaikka BTC ei saavuttaisikaan kuusinumeroista arvoa, on mahdollista, että se saavuttaa uuden kaikkien aikojen ennätyksen tänä vuonna. Tämä edustaisi silti yli 100 %:n voittoa sen nykyisestä hinnasta.