Muutaman viime viikon aikana havaitun volatiliteetin jälkeen näyttää siltä, että Bitcoin (BTC) on alkanut osoittaa joustavuutta. Kolikon arvo on takaisin 40 000 dollarissa, ja uudet tiedot osoittavat, että institutionaalisen rahan virralla on tässä suuri rooli. Tässä faktat tähän mennessä:

Uudet tiedot osoittavat, että lähes kaikki BTC-kaupat koostuvat yli 100 000 dollarin liiketoimista.

Instituutionaalinen raha on hallinnut BTC:n likviditeettiä vuodesta 2020 lähtien.

Kirjoitushetkellä kolikon arvo oli 40 974 dollaria, käytännössä ennallaan 24 tunnissa.

Tietolähde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – onko 50 000 dollaria näkyvissä?

Bitcoinin varhaiset ennusteet vuonna 2022 olivat melko kunnianhimoisia. Jotkut analyytikot jopa ajattelivat, että kolikon arvo saavuttaisi 250 000 dollaria vuoden loppuun mennessä. Itse asiassa varovaisimman arvion mukaan BTC olisi 100 000 dollaria vuoden lopussa.

Tämä voi silti tapahtua. Loppujen lopuksi emme ole edes toisella vuosineljänneksellä. Mutta tapa, jolla laajemmat kryptomarkkinat ovat alkaneet, tarkoittaa, että Bitcoin tulee käymään läpi laajan volatiliteettikauden. On erittäin epätodennäköistä, että se saavuttaisi 50 000 dollaria lähitulevaisuudessa.

Suurimman osan vuodesta 2022 BTC on suurelta osin pomppinut 45 000 ja 35 000 dollarin välillä, ja odotamme tämän pysyvän samaisena myös lähitulevaisuudessa. Myös instituutionaalinen rahavirta kiihtyy vuoden loppuun mennessä.

Miksi instituutiot ostavat Bitcoinia (BTC)?

Syitä on useita. Ensinnäkin kolikko on pudonnut varsin merkittävästi kaikkien aikojen ennätyksistään. Tämä tarjoaa suurille pääomanhaltijoille täydellisen sisääntulokohdan.

Mutta toisaalta Bitcoin on myös turvallinen veto kryptomarkkinoilla. Sitä pidetään kultastandardina, ja sellaisenaan instituutiot keskittyvät siihen suurelta osin sen tarjoaman turvallisuuden ja pitkäikäisyyden vuoksi.