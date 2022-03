Maaliskuun ankaran alun jälkeen, Bitcoin Cash (BCH) on alkanut elpyä. Itse asiassa kolikko nousi 300 dollarin ratkaisevan psykologisen tason yläpuolelle. Mutta kuinka pitkälle nämä voitot voivat kestää? Koskeeko BCH 375 dollaria lähitulevaisuudessa? Tässä muutamia kohokohtia.

BCH:n yleinen trendi on ollut suurelta osin laskeva muutaman viime kuukauden aikana.

Kolikko pysyy hieman 20 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Kirjoitushetkellä BCH:n kauppa oli 302 dollaria, mikä on noin 7 % nousu 24 tunnissa.

Tietolähde: Tradingview

Bitcoin Cash (BCH) – onko 375 dollaria todennäköinen?

Markkinoilla on tällä hetkellä paljon epävarmuutta, kun otetaan huomioon Venäjän Ukrainan hyökkäyksen seuraukset. On turvallista olettaa, että kaikkea ei hinnoiteltu markkinoille, koska emme oikein tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mitä voimme kuitenkin odottaa, on lisääntynyt volatiliteetti krypton ja BCH:n ympärillä.

Emme kuitenkaan näe tarpeeksi nousua, jotta BCH saavuttaisi 375 dollarin korkeuksia, ainakaan nyt. Itse asiassa on todennäköistä, että kolikko nousee kohti 319–326 dollarin tarjontavyöhykettä, ennen kuin se putoaa uudelleen.

BCH on jo menettänyt lähes 64 % arvostaan alle 3 kuukaudessa. Se saavutti jopa 15 kuukauden alimman 275 dollarin tämän vuoden tammikuussa. Tämä laskutrendi ei ole katkennut, ja viimeaikaisesta noususta huolimatta odotamme BCH:n heikkenevän lähipäivinä.

Miksi Bitcoin Cash (BCH) kannattaisi ostaa?

Yhtenä johtavista vertaisverkkomaksukolikoista, BCH:stä on paljon hyötyä. Kun krypto integroituu vahvasti globaaleihin maksujärjestelmiin, BCH on todennäköisesti edelläkävijä.

Perimmäisestä näkökulmasta katsottuna se on yksi parhaista kolikoista sijoittaa, pelkästään sen tarjoaman tausta-arvon vuoksi. Sen tosiasian, että se myy tällä hetkellä halvalla, pitäisi antaa sinulle enemmän kannustinta.