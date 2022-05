Bitcoin.com on kerännyt yli 33 miljoonaa dollaria yksityisellä rahoituskierroksella uudelle VERSE-ekosysteemitokenilleen.

Bitcoin.com ilmoitti aiemmin tänään, että se on kerännyt 33 600 000 dollaria Bitcoin.com VERSE -tokenia varten, yksityisen myyntitapahtuman kautta.

Coinjournalille jaetun lehdistötiedotteen mukaan, yksityiseen myyntiin osallistuivat Digital Strategies, KuCoin Ventures, Blockchain.com, ViaBTC Capital, Redwood City Ventures, 4SV, BoostX Ventures sekä yksittäisiä ajatusjohtajia ja vaikuttajia, kuten Roger Ver, Jihan Wu ja David Wachsman.

Bitcoin.com sanoi, että VERSE-token laajentaa kryptovaluuttatuotteiden ja -palveluiden ekosysteemiä, yhdistämällä VERSE-tokenin hyödyllisyys- ja palkitsemisominaisuudet käyttäjiensä kryptomatkan jokaiseen vaiheeseen.

Dennis Jarvis, Bitcoin.comin toimitusjohtaja, sanoi:

”Vuodesta 2015 lähtien Bitcoin.com on ollut johtava uusien tulokkaiden esittelyssä ja heidän kryptomatkansa ohjaamisessa. Tähän mennessä olemme rakentaneet uskomattoman valikoiman tuotteita ja palveluita, joilla on yli 4 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää ja 30 miljoonaa luotua omavaraista lompakkoa. Tänään olemme ylpeitä voidessamme julkistaa VERSE-apuohjelman ja palkintomerkin kaikille niille, jotka osallistuvat valmiiseen Bitcoin.com Verse -ekosysteemiin. VERSE on käyttäjäkeskeinen ja tuo valtavasti lisäarvoa kryptotuotteiden ja -palveluiden valikoimaan, mukaan lukien Bitcoin.comin omavaraisuuslompakko-sovellus, Bitcoin.com Exchange, Verse DEX, Bitcoin.com News ja tuleva kryptokäyttöinen veloituskortti. Olemme myös erittäin innoissamme voidessamme ilmoittaa Versen julkisen token-myynnin, jonka on määrä alkaa kesäkuussa.”

Bitcoin.com sanoi, että VERSE-token lyödään ERC-20-tokenina ja toimii samalla tavalla kuin CRO, BNB ja FTT, Crypto.com-, Binance- ja FTX-pörssien apu- ja palkintotokenit.

Justin Chou, KuCoin Venturesin sijoitusjohtaja, on tyytyväinen Bitcoin.comin uusimpaan tarjoukseen. Hän totesi, että:

”Seuraavaa krypton kasvun aaltoa johtavat vahvat globaalit brändit, jotka luovat todellisia tuotteita miljoonille ihmisille. Bitcoin.com nopeuttaa sellaisten tuotteiden ja kumppanuuksien kehitystä, jotka laajentavat kattavuuttaan maailmanlaajuisesti.

Julkinen token-myynti alkaa kesäkuussa 2022. Tiimi lisäsi, että myynti tapahtuu ensimmäisenä token-projektin julkaisuna uudessa Bitcoin.com Verse Launchpad -alustalla.