Ottaen huomioon hämmentävät uutiset siitä, että Venäjä on juuri tunkeutunut Ukrainaan, tuntuu vähän triviaalilta kirjoittaa rahoituksesta tänä iltapäivänä. Toivon todella, että Ukrainan kansa voi hyvin, ja henkilökohtaisella tasolla en voi uskoa vuonna 2022, että olemme sodan partaalla Euroopassa. Se on surullista.

Mutta rahoitusmarkkinoita tarkasteltaessa volatiliteetti on ymmärrettävästi kasvanut viimeisen 24 tunnin aikana. Tässä tekstissä haluan keskittyä johonkin, jonka olen kokenut erityisen kiinnostavana: Bitcoinin hintaliike verrattuna muihin suuriin omaisuusluokkiin. Koska yksi krypton viettelevistä kertomuksista on sen suojausteoria:

• Bitcoin tarjoaa tehokkaan inflaatiosuojauksen, menetelmän, jolla vältetään fiat-arvojen heikkeneminen (joka on ollut huomattavaa viimeaikaisessa ilmapiirissä, jossa rahapaino käy kylmänä).

• Se on digitaalista kultaa – vastaavasti se parantaa osakkeita sisältävän salkun riski-tuotto-ominaisuuksia.

Erityisesti jälkimmäinen seikka on se, jota haluan käsitellä viimeisen 24 tunnin yhteydessä.

Markkinoiden lasku

Putin julisti sodan. Miten markkinat reagoivat?

– Osakkeet: S&P 500 laski noin 2,8 %, Euroopan Stoxx 600 -osakeindeksi laski 3,5 % ja Nasdaq oli lähes 3 % miinuksella. Tämä oli odotettavissa – ei yllätyksiä.

– Kulta: Hyödyke saavutti 17 kuukauden huippulukeman, nousi noin 1,5 % ja lunasti näin ollen suojauslupauksensa. Kultahyödykkeet iloitsevat, mutta ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

– Bitcoin: Itseoikeutettu digitaalinen kulta on jo jonkin aikaa puhunut itsestään suojautumiskeinona. Kriisi on meneillään ja osakemarkkinoiden romahdus, joten Bitcoinin on aika laittaa rahansa likoon. Tulos? 7 prosentin syöksylasku.

Kullan (musta), S&P 500:n (sininen) ja Bitcoinin (oranssi) palautukset viimeisen 24 tunnin aikana BarChart.comin kautta

Korrelaatio -> 1

Kriiseissä korrelaatiot nousevat 1:een. Sijoittajat pakenevat laatuun, vähentävät riskiä ja pitävät mieluummin turvasatamia, joista käteinen on ilmeisin. Kulta puolestaan on jo pitkään nauttinut mainetta turvallisempana arvosäilönnä. Viimeisen vuorokauden tapahtumat ovat osoittaneet, että Bitcoin ei ole vielä turvallinen omaisuuserä. Volatiliteetti ja krypto kulkevat käsi kädessä kuin maapähkinävoi ja hillo; ennen kuin tuo standardipoikkeama laskee, Bitcoinin tavoite vakiinnuttaa asemansa arvosäilönä ei toteudu.

Bitcoin on siis edelleen oppipoika mestarille, joka on kulta. Bitcoinin volatiliteetin viimeisimmät 30 päivän arviot ovat 3,36 prosenttia, joten ei ole yllättävää, että sijoittajat luopuvat altistumisesta turbulentteina aikoina. Epäselvyyksien välttämiseksi sanottakoon, että tämä ei tarkoita sitä, että kulta olisi parempi sijoitus kuin Bitcoin (käytän "mestari"-termiä hyvin väljästi edellä). Henkilökohtaisesti en pysty vakuuttamaan itseäni pitämään kultaa, kun otetaan huomioon sen tuotto-ominaisuudet, joita se on osoittanut viimeisen vuosikymmenen aikana (alle 5 prosentin tuotto vuodesta 2011 lähtien, ajanjaksolla, jolloin kaikki muut omaisuuserät ovat nousseet rakettimaisesti ylöspäin). Kullan hallussapidon vaihtoehtoiskustannukset ovat olleet viime aikoina katastrofaaliset. Tässä kappaleessa on kuitenkin kyse suojausominaisuuksista, ei tuotto-odotuksista – ja juuri nyt Bitcoin ei ole pystynyt pitämään pintansa markkinoiden laskusuhdanteiden aikana.

Kulta on vain hieman yli vuoden 2011 huipputason BullionVaultin kautta.

Maturiteetti

Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa (ja sanon sen yhä uudelleen), että Bitcoin on vielä lapsenkengissä. Se luotiin vasta vuonna 2009, ja sen kasvu valtavirtaan on ylittänyt villeimmänkin kryptofanaatikon unelmat. Silti ihmiset ovat kärsimättömiä volatiliteetin suhteen – mutta mitä odottaa? Hyvämaineista arvovaluuttaa, joka on täysin vakiintunut vajaan vuosikymmenen jälkeen? Kulttuurit löysivät kullan kiiltävän kauneuden ensimmäisen kerran jo vuonna 4000 eaa. – se tarkoittaa tuhansia vuosia, joiden aikana se on voinut kehittää arvovarasto-ominaisuuksiaan. Luuletko, että Egyptin faaraot vuonna 1200 eaa. tekivät koruja Bitcoinista? Kiinnittikö lohkoketjuteknologian kimalteleva laatu espanjalaisen valloittajan Hernán Cortesin huomion 1500-luvulla?

Vaikka Venäjän marssi Ukrainaan osoittaa meille, että Bitcoin ei ole vielä hyvämaineinen arvosäilö, tämän ei pitäisi tulla yllätyksenä. Juuri nyt tietysti mieluummin käteistä tai kultaa kuin kryptoa, kun sodasta ilmoitetaan. Sinun ei tarvitse kaivaa numeroita, jotta se olisi selvää.

Ennakkotapaus

Kelataanpa ajassa taaksepäin maaliskuuhun 2020, jolloin ystävällisen naapuruston pandemiamme räjähti ensimmäisen kerran näyttämölle ja aiheutti seismisiä aaltoja markkinoilla. Myönnettäköön, että se oli suurempi shokki kuin Putinin eilisiltainen hyökkäys, sillä S&P 500:lla oli viikon aikana kaksi kaikkien aikojen huonoimmista kuudesta päivästä (-12,0 % ja -9,5 %), mutta se on viimeisin kriisi, johon voimme viitata. Bitcoin sen sijaan menetti puolet arvostaan silmänräpäyksessä romahtamalla 7 900 dollarista 4 100 dollariin. Kuten kämppikseni tapasi sanoa, kun pääset kryptomaailmaan, osakkeet tuntuvat… tylsiltä.

Bitcoin-kaavio COVID-viruksen alkaessa, 11.-13.3.2020

Kehitys

Maaliskuun 2020 jälkeen Bitcoin on lisätty Teslan taseeseen, siitä on tullut laillinen maksuväline El Salvadorissa, se on päässyt valtavirran tiedotusvälineisiin ja sen markkinakorko on noussut yli 1 000 000 dollarin (ennen kuin se on laskenut tänä vuonna). Ilkeitä notkahduksia on kuitenkin edelleen esiintynyt:

– Toukokuu 2021: 58 000 dollarista 33 000 dollariin.

– Syyskuu 2021: 53 000 dollarista 41 000 dollariin.

– Marraskuu/joulukuu 2021: 68 000 dollarista 33 000 dollariin.

Joten tämänpäiväinen vetäytyminen tuskin edes raapii pintaa, ja se on reaalimaailman tapahtumien aiheuttaessa niitä. Erityisesti toukokuun 2021 romahdus oli näennäisen sattumanvarainen, kun krypto vain….on kryptoa.

Tulevaisuus

Haluan tehdä selväksi: olen pitkällä aikavälillä optimistinen Bitcoinin suhteen. Mielestäni institutionaalisella puolella tapahtunut edistys, trad-fi:stä siirtyneet loistavat mielet ja valtavirran hyväksyntä ovat kaikki uskomattoman myönteisiä kehityskulkuja viimeisten kahden vuoden aikana. Mielestäni Bitcoinilla on erittäin tärkeä rooli yhteiskuntamme tulevaisuudessa. Ei kuitenkaan voida kiertää sitä tosiasiaa, että kaikki tämä volatiliteetti tekee siitä edelleen hermostuneen lyhytaikaisen otteen, ja juuri nyt se ei todellakaan ole saavuttanut arvosäilön asemaa.

Uteliaisuuttani tarkastelin S&P 500:n kuukausittaisia tuottoja Bitcoinia vastaan vuodesta 2013 lähtien, jotta näkisin, miten korrelaatio on muuttunut. Voidaankin todeta, että koronavirusepidemian jälkeen se on ollut suhteellisen vahva (erityisesti vuonna 2020 oli erittäin korkea korrelaatio, Yhdysvaltojen keskuspankin tulostuksen aiheuttaman Up Only -ympäristön kanssa). Ennen vuotta 2019 se oli hieman sekaisin, koska Bitcoin ei ollut vielä löytänyt valtavirran vetovoimaa. Ei paljon mallia kumpaankaan suuntaan.



Saattaa tulla päivä, jolloin tällaiset negatiiviset makrotaloudelliset tapahtumat, kuten viimeiset 24 tuntia, saavat Bitcoinin nousemaan 1 tai 2 prosenttia. Bitcoin voi olla tasainen, turvasatama-varallisuus ja siitä on vähemmän hauskaa puhua. Minun ei varmasti tarvitse kirjoittaa siitä päivittäin artikkeleita, joten ehkä se jopa vie minut pois työstä. Mutta tätä irrottautumista muista riskialttiista omaisuuseristä ei ole vielä tapahtunut, ja viimeiset 24 tuntia ovat siitä lisätodiste. Bitcoinista on tultava… tylsempi.

Allekirjoittaessaan, ehkä Plan B (Bitcoin Stock to Flow -mallin luoja) sanoo sen ytimekkäämmin twiitissä: