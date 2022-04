Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ovat toimineet heikommin viime päivinä.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet heikoilla viikon alusta lähtien. Viimeisen 24 tunnin aikana kryptovaluuttamarkkinat ovat menettäneet yli 4 % arvostaan, minkä seurauksena kokonaismarkkina-arvo on pudonnut alle 1,9 biljoonan dollarin.

Bitcoin on edelleen johtava kryptovaluutta markkina-arvoltaan, mutta se kärsii edelleen vallitsevan laskevan ilmapiirin vuoksi. Viimeisen 24 tunnin aikana Bitcoin on menettänyt yli 5 % arvostaan.

Kirjoitushetkellä Bitcoin käy kauppaa 40 171 dollarissa sen jälkeen, kun se muutama tunti sitten laski hetkeksi alle 40 000 dollarin tukitason. Viimeisten seitsemän päivän aikana Bitcoin on menettänyt yli 13 % arvostaan, mikä käytännössä pyyhkii sen viime kuun lopussa keräämät voitot.

Bitcoin oli aiemmin noin 45 000 dollarissa, ja nousuvauhti tarkoitti, että se voisi haastaa 50 000 dollarin psykologisen tason. Nykyisen markkinatrendin aikaan Bitcoinilla voi kuitenkin olla tulevina päivinä tai viikkoina.vaikeuksia puolustaa yli 35 000 dollarin asemaansa.

Tarkasteltavat avaintasot

BTC/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä laskussa, koska Bitcoin on edelleen heikompi. Tekniset indikaattorit osoittavat myös, että se on yksi huonoimmin menestyvistä 10 parhaan kryptovaluutan joukossa markkina-arvoltaan mitattuna.

MACD-viiva on pudonnut neutraalin vyöhykkeen alapuolelle, mikä osoittaa tällä hetkellä vahvaa laskumomenttia Bitcoinille.

14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi 31 osoittaa, että Bitcoin on tällä hetkellä ylimyydyllä alueella.

Jos laskuvauhti jatkuu, Bitcoin voi pudota alle ensimmäisen suuren tuensa, 38 886 dollaria, ennen päivän loppua. Sen pitäisi kuitenkin puolustaa asemaansa toisen suuren tukitason yläpuolella 37 528 dollarissa lyhyellä aikavälillä.

Jos nousuvauhti kuitenkin palaa, Bitcoin voi käydä kauppaa yli 42 000 dollarin vastustason tulevina tunteina. Se tarvitsisi laajemman markkinoiden tukea, saavuttaakseen 44 000 dollarin tason jälleen tulevina tunteina tai päivinä.