Bitcoin on noussut 2,5 % viimeisen 24 tunnin aikana ja käy kauppaa lähellä 40 000 dollarin välitöntä vastustasoa

Ethereumin nousu on saanut sen saavuttamaan päivänsisäiset huippunsa lähellä 3 000 dollaria

S&P 500 nousi 2,3 % torstain iltapäiväkaupassa

Viime perjantaina Bitcoinin hinta laski yli 5 %, kun Yhdysvaltain indeksit putosivat, ja korrelaatio jatkui koko tämän viikon. Tällä hetkellä kryptomarkkinat pyrkivät jälleen heijastamaan voittoja osakemarkkinoilla, ja Wall Streetin jyrkkä nousu avauksen jälkeen lisää todennäköisesti lisäpotkua.

Bitcoin (BTC) ja Ethereum (ETH), kryptomarkkinoiden ”isot pojat”, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on lähes 1,2 biljoonaa dollaria (yhteensä kryptomarkkinoiden arvo on 1,9 biljoonaa dollaria kirjoitushetkellä), ovat nousseet yli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana.

BTC/USD-pari leijuu 40 000 dollarin yläpuolella, kun taas ETH/USD on lähellä 3 000 dollarin vastustasoa, ja molemmat kolikot nousevat osakkeiden laajemman elpymisen myötä.

Osakemarkkinoilla S&P 500 on noussut 2,3 %, Dow Jones Industrial Average on 1,7 % korkeammalla ja Nasdaq Composite johtaa nousua 2,8 %:lla. Myös Aasian ja Euroopan osakkeilla oli vihreitä sessioita vain muutama päivä ennen Yhdysvaltain keskuspankin 0,5 prosentin koronnostoa.

Bitcoin ja Ethereum ovat edelleen ”nousevia”

BTC/USD pysyy hyvin yli 38 000 dollarin tason ja 40 000 dollarin uudelleentestaus saattaa antaa ymmärtää, että härillä on edelleen mahdollisuus nousta korkeammalle.

Anonyymi kryptotreidaaja ja analyytikko, Altcoin Sherpan, mukaan markkinarakenne näyttää nousevalta. Hän huomautti aiemmin päivällä seuraavaa:

”Niin kauan kuin nämä pohjat pysyvät ennallaan ja näemme yhä korkeampia pohjatasoja, uskon, että nouseva markkinarakenne on edelleen ennallaan. Ajattelen edelleen yli 55 000 dollarin tasoa tulevina viikkoina.”

Rekt Capital, yksi parhaista Bitcoin-analyytikoista Twitterissä, uskoo myös, että Bitcoin voisi nousta.

“Nouseva ero 4 tunnin välein pelaa. Avainvastus hyvin lyhyellä aikavälillä on tämä punainen alue (yli 40 300 dollaria). Sen kääntäminen tueksi, kuten edellisessä keltaisessa ympyrässä, olisi nousujohteinen merkki trendin jatkumiselle”, analyytikko kertoi .

Kaavio, joka näyttää BTC-hinnan 4 tunnin aikajaksolla. Lähde: Rekt Capital

Ethereumista Altcoin Sherpa mainitsi seuraavaa:

”Toisin kuin $BTC, ETH on edelleen kohtuullisesti viimeisten alhaisten tasojensa yläpuolella ja sillä on edelleen nouseva markkinarakenne (BTC tekee myös, mutta se on lähempänä). Haluaisin nähdä korkeamman pohjan muodostuvan #Ethereumille. Uskon, että se on kuitenkin edelleen BTC:n armoilla, kuten aina – jos BTC nousee, niin myös tekee ETH. ”