Kryptovaluuttamarkkinat ovat kamppailleet viikonlopun aikana, kun laskeva ilmapiiri jatkuu.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat menettäneet alle 1 % kokonaisarvostaan viimeisen 24 tunnin aikana. Siten kryptomarkkinoiden kokonaisarvo on nyt yli 1,2 biljoonaa dollaria, kun se hävisi lähes 300 miljardia dollaria edellisellä viikolla.

Bitcoin on edelleen maailman suurin kryptovaluutta markkina-arvoltaan mitattuna ja on ollut vaikeuksissa viime kuukausina. Kirjoitushetkellä Bitcoinin kauppahinta on 29 683 dollaria, mikä on 11 % laskua viimeisen seitsemän päivän aikana.

Johtava kryptovaluutta on pyrkinyt saamaan takaisin yli 30 000 dollarin arvonsa sen jälkeen, kun se muutama päivä sitten putosi kyseisen tärkeän kynnyksen alapuolelle, ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Terran kriisi on vaikuttanut laajempiin kryptovaluuttamarkkinoihin, ja monet kryptovaluutat eivät ole vielä aloittaneet vakaata elpymistä.

Jos laskeva ilmapiiri jatkuu, Bitcoin voi jatkaa kamppailua alle 30 000 dollarin psykologisen tason tulevina päivinä.

Tarkasteltavat avaintasot

BTC/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä laskussa, koska Bitcoin on ollut heikompi viime päivinä. Tekniset indikaattorit osoittavat, että laskeva ilmapiiri voi tihentyä lähituntien aikana.

MACD-linja on ollut neutraalialueen alapuolella 5. toukokuuta lähtien. MACD-lukema on tällä hetkellä -75, mikä osoittaa Bitcoinin laskutrendin.

14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (49) osoittaa, että Bitcoin voi pudota ylimyydylle alueelle, jos viimeaikainen markkinavauhti säilyy.

Bitcoin saattaa pudota alle ensimmäisen suuren tukitasonsa, aina 28 447 dollariin, ennen päivän loppua. Johtavan kryptovaluutan pitäisi kuitenkin säilyttää arvonsa 27 500 dollarin tukitason yläpuolella lyhyellä aikavälillä.

Jos härät saavat markkinat takaisin hallintaansa, BTC voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 31 352 dollarissa seuraavien tuntien tai päivien aikana. Ellei nouseva suorituskyky pitene, toisen suuren vastustason (35 152 dollaria) pitäisi rajoittaa lisäliikettä seuraavien päivien aikana.