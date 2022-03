Bitcoin murtui keskeisten vastustustasojen yläpuolelle ja kosketti viimeksi helmikuussa nähtyjä huippuja, useiden makrotekijöiden tukemana.

Bitcoin on noussut 10 % viime viikolla, nousten korkeimmalle hintatasolle sitten helmikuun 24. päivän, jolloin se kävi hetken yli 45 000 dollarin.

Perjantaina Bitcoin-pari (BTC-USD) nousi yli 4 % päivänsisäisissä kaupoissa, nousten huipulle hieman yli 45 000 dollarin hintapisteen. Pari on sittemmin vetäytynyt, mutta arvo on edelleen yli 44 700 dollaria kirjoittamishetkellä.

Johtavan kryptovaluutan nousu on seurausta viikkojen vaihtelevasta kaupankäynnistä, ja helpotusta on lieventänyt viimeisen kuukauden aikana Venäjän ja Ukrainan sodan ja nousevan inflaation vaikutuksen osakkeisiin aiheuttama riski-off-tunnelma.

GlobalBlockin analyytikko, Marcus Sotirioun, mukaan positiivinen tunnelma tällä viikolla sai alkunsa Terra Labsin perustajan ja toimitusjohtajan Do Kwonin tuoreesta kerrytyksestä.

Kwon, joka teki äskettäin kaksi vetoa 11 miljoonan dollarin arvosta siitä, että Terra (LUNA) on ensi vuoden maaliskuuhun mennessä yli 90 dollaria, on julkistanut "3 miljardin dollarin Bitcoin -kertymis-suunnitelman".

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022