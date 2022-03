Bitcoin of America lisää Dogecoinin pankkiautomaatteihin

Bitcoin of America, rahapalveluyritys ja suosittu FinCEN-rekisteröity virtuaalinen valuutanvaihto, on lisännyt Dogecoinin Bitcoin-pankkiautomaateihinsa (BTM), PR News Wire raportoi lehdistötiedotteessa. Dogecoin on tällä hetkellä saatavilla kaikissa Bitcoin of America -pankkiautomaateissa.

Tuhansia BTM:itä 31 osavaltiossa

Bitcoin of Americalla on yli 1800 BTM:ää 31 osavaltiossa. Tunnustettuaan Dogecoinin kasvavan suosion, päättivät he, että oli aika sisällyttää se omalle alustalleen. Yritys lisäsi Ethereumin lokakuussa 2021.

Bitcoin of America tarjoaa myös Bitcoin- ja Litecoin-vaihtoehtoja BTM:illään ja verkossa. Löydät sinua lähimmän vierailemalla heidän verkkosivuillaan ja kirjoittamalla osoitteesi.

Esittelyssä Universal Kiosk

Virtuaalivaluuttapörssi on päivittänyt koneitaan ja palveluitaan useaan otteeseen kuluneen vuoden aikana.

Toukokuussa 2021 he lanseerasivat uuden Universal Kioskin, joka yhdistää Bitcoin-pankkiautomaatin ja perinteisen pankkiautomaatin toiminnot. Sillä on kolme päätoimintoa.

Voit ostaa kryptoa käteisellä ja myydä sen käteisellä. Käytettävissä on myös perinteinen käteisen jakotoiminto pankkikortilta.

Liikkeiden omistajat voivat ansaita lisätuloja

Liikkeiden omistajat, jotka haluavat ansaita ylimääräisiä tuloja tai ovat kiinnostuneita kryptosta, voivat hyödyntää Bitcoin of America -isäntäohjelmaa. Yritys tarjoaa heille lisääntynyttä jalkaliikennettä, passiivista tuloa ja markkinointia. Se voi myös huolehtia asiakastuesta, asennuksesta ja huollosta.