Bitcoin on käynyt kauppaa noin 40 000 dollarin alueella muutaman kuukauden ajan, mutta sen pitkän aikavälin ennuste on edelleen positiivinen.

Arthur Hayes, johdannaispörssin BitMEXin entinen toimitusjohtaja, paljasti viimeisimmässä blogikirjoituksessaan , uskovansa Bitcoinin saavuttavan miljoonan dollarin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Hayes väittää, että jatkuva kriisi Euroopassa ja Yhdysvalloissa nostavat Bitcoinin arvon kohti miljoonaa dollaria, seuraavien kahdeksan vuoden aikana.

Entisten BitMEX-puhujien mukaan, Venäjän sulkeminen ulkopuolelle olisi suuri virhe, sillä Itä-Euroopan maalla on kriittinen rooli nykyisessä globaalissa talousdynamiikassa.

Hän väitti, että Saksa ei pystyisi kilpailemaan Kiinan vientivoiman kanssa, kun taas kasvava inflaatio loisi sisäistä vihaa Euroopan unionissa.

”EKP on loukussa, EU on valmis, ja vuosikymmenen sisällä käymme jälleen kauppaa liiroilla, drakmeilla ja Saksan markoilla. Kun liitto hajoaa, rahaa painetaan loistavina määrinä eri paikallisten valuuttojen panteonissa. Hyperinflaatio ei ole poissa pöydästä. Ja taas, kun eurooppalaiset säästäjät haistavat, mitä kivi keittää, he pakenevat koviin omaisuuseriin, kuten kultaan ja Bitcoiniin. EU:n hajoaminen = Bitcoin miljoona dollaria.”

Hayes totesi lisäksi, että länsimaisen rahoituspolitiikan doom-silmukka, erityisesti tuottokäyrän hallinta (YCC), ruokkisi Bitcoinin nousua kohti miljoonaa dollaria tulevina vuosina.

”Doom Loop tuo mukanaan Bitcoinin miljoona dollaria ja 10 000 dollaria – 20 000 dollaria kultaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Meidän on kiihdytettävä oman edun mukaisten lippujen puolesta säästääkseen osan vaihtotilin ylijäämästä Bitcoiniin, jotta Bitcoinin maalta pöytään -talouksia syntyy ympäri maailmaa. Jälleen, toisin kuin kulta, Bitcoinin täytyy liikkua – muuten verkko romahtaa.”

Bitcoin on laskenut yli 40 % marraskuussa 2021, saavutetusta kaikkien aikojen ennätyksestä, 69 000 dollarista. Markkina-asiantuntijat uskovat kuitenkin, että se eroaa tästä laskutrendistä ja asettaa jälleen uuden kaikkien aikojen ennätyksen seuraavien kuukausien tai vuosien aikana.