Bitcoinin toipuminen jatkui maanantaina, viikonlopun tauon jälkeen, yli 40 000 dollarin, sonnien vastustaessa yli 43 000 dollarin arvoa.

Voitot tulivat sen jälkeen, kun osakemarkkinat näkivät myös S&P 500 -indeksin vuoden toistaiseksi parhaan viikon, vaikka keskuspankit omaksuivatkin aggressiivisen asenteen nousevan inflaation keskellä. Bitcoinin nousua saattoivat ruokkia myös positiiviset uutiset autovalmistaja Teslalta, joka ilmoitti maanantaina omistavansa lähes 2 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia.

Joten, mitä analyytikot sanovat Bitcoinin lyhyen aikavälin näkymistä?

On-chain-analyysialusta Santimentin mukaan Bitcoinin korkea korrelaatio osakkeiden kanssa tarkoittaa sitä, että hinnan lisätoimilla voidaan hyvin seurata S&P 500 -indeksiä. Alustan mukaan vertailuindeksin uudet voitot johtavat todennäköisesti Bitcoinin hinnan nousuun.

"Positiivinen maanantai on hyvä merkki tulevalle viikolle ja jatkuu kryptovaluutan nousulla", Santiment kirjoitti.

Yhdysvaltain osakkeet ovat nousseet maanantain alkukaupoissa, kun S&P 500 nousi 0,21 % verran sekä Nasdaq että Dow myös nousivat omilla tahoillaan.

Anonyymi kryptotreidaaja ja Bitcoin-analyytikko Rekt Capitalin mukaan Bitcoinin uusi viikoittainen sulkeminen vihreällä "on vahvistanut murtautumisen osittain takaisin 38 000 – 43 000 dollarin vaihteluvälille".

Nousu sai myös Bitcoinin leijumaan lähellä 50 viikon eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoaan, joka analyytikon mukaan on "avainasemassa härkämarkkinoiden liukuva keskiarvo".

"EMA edustaa noin 44 000 dollarin hintatasoa ja voi olla vastus. Kuitenkin sen kääntäminen takaisin tueksi palauttaisi Bitcoinin makronousevan vinon", hän lisäsi .

Kaaviossa Bitcoinin 50 viikon EMA-linja 44 000 dollarissa, mikä on härkien keskeinen hintataso. Lähde: Rekt Capital Twitterissä

Toisen analyytikon mukaan pomppiminen tarkoittaa sitä, että Bitcoinin "merkittävin" este on nyt 48 400 dollaria.

Josh Rager, toinen erittäin suosittu kryptoanalyytikko, on sitä mieltä, että vahva viikoittainen sulkeutuminen voi auttaa härkien pyrkimyksiä nousta 50 000 dollariin. Hän sanoo, että nousuvauhdin mahdollisuudet kasvavat, jos BTC/USD-pari käy läpi toisen vihreän viikon.

