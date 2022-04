Bitcoinilla (BTC) on ollut erittäin tapahtumarikkaat kaksi viikkoa. Maaliskuun lopussa kolikko nousi ja jäi alle 200 päivän SMA-linjan, joka on noin 48 000 dollaria. Se on laskenut jyrkästi siitä lähtien, mutta tulevalla viikolla saattaa olla nousua tiedossa, joka kasvaa edelleen. Tässä joitain tärkeitä kehityskulkuja:

BTC on yhdistänyt kaksi tärkeää tukivyöhykettä, 42 000 ja 40 000 dollaria

Hintatoimi on saavuttanut nousevan risteyksen 50 ja 100 päivän SMA-linjan välillä

Kyseiset tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että kolikon arvo on noussut pienellä laskuriskillä

Tietolähde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Tie kohti 52 000 dollaria

Bitcoin osoitti hieman heikkoutta huhtikuun alussa. Sen jälkeen kun se testasi 200 päivän SMA-linjaa noin 48 000 dollarissa, kolikko ei ylittänyt ja sellaisenaan se putosi jyrkästi sen jälkeen. Itse asiassa BTC putosi viimeisen 3 päivän aikana peräkkäin.

Mutta tästä huolimatta on vielä paljon toivoa optimismista. Ensinnäkin BTC pysyy kahden vahvan 42 000 ja 40 000 dollarin tukialueen yläpuolella. Tämä tarkoittaa, että laskuriski on edelleen hyvin pieni. Lisäksi BTC on onnistunut saavuttamaan ylityksen 50 ja 100 päivän SMA-linjan välillä. Tämä viittaa nousuun, ja BTC voi puhkeaa tulevina päivinä.

Purkautuminen työntää lopulta hintatoiminnan kohti ratkaisevaa kysyntäaluetta, joka on yli 46 000 dollaria. Kun tämä tapahtuu, se käynnistää todennäköisesti massiivisen oston, joka lopulta murtaa 200 päivän SMA-linjan ja nostaa BTC:n kohti 52 000 dollaria.

Onko aika ostaa Bitcoin (BTC)?

Kyllä, nyt on aika ostaa. BTC on erittäin vahvan tuen yläpuolella, joten on vaikea nähdä sen putoavan entisestään.

Kun ajatellaan, että potentiaalinen nousu on melko korkea, on järkevää kerätä BTC:ia. Odotamme vähintään 25 prosentin voittoa lähitulevaisuudessa. Lisäksi pitkän aikavälin näkymät näyttävät myös erittäin positiivisilta.