Yksi yleisimmistä talouselämän piirissä tällä hetkellä käytävistä keskusteluista on se, mikä on paras inflaatiosuojaus. Tiedättehän, koska harkko kultaa maksaa nykyään melkein enemmän kuin kaksio viisi vuotta sitten tähän aikaan.

Vanhan koulukunnan sijoittajat väittävät yhä, että kulta on paras suojaus, joka perinteisesti on paras tapa suojautua valuutan heikkenemistä vastaan. Onhan tuo jalometalli ollut osa lähes jokaista ihmiskunnan kulttuuria kautta historian. Se on kestänyt ajan testin. Silti sen tuotto on ollut GFC:n jälkeisen nousun jälkeen, lievästi sanottuna laiha – vain 21 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Onko Bitcoin digitaalista kultaa? Onko se parempi arvosäilyttäjä kuin alkuperäinen kuningas kulta? Härät väittävät, että Bitcoinin viime vuosikymmenen (törkeä) kultaa parempi suorituskyky korostaa sen paremmuutta. Sitten taas, keskellä korkeinta inflaatioympäristöä viime aikojen muistoissa, kulta on noussut 3 % vuoden aikana, kun taas Bitcoin on laskenut 17 %. Joten, mitä se tarkoittaa?

Entä molemmat?

Hyvä uutinen on se, että voimme viisaiden poliitikkojen tapaan istua aidalla. Koska tänään Sveitsin SIX-pörssissä on lanseerattu uusi pörssinoteerattu tuote, joka yhdistää Bitcoinin ja kullan. Kyseessä on maailman ensimmäinen yhdistetty kullan ja bitcoinin pörssikaupankäyntituote, ja sen on kehittänyt krypto-ETF-tarjoaja, 21Shares, yhteistyössä kryptotietoja tarjoavan, ByteTree Asset Managementin, kanssa.

Jopa ticker-token on näiden kahden omaisuuden yhdistelmä – BOLD. Liikkeeseenlaskijat ilmoittivat ETP:n tarjoavan ”suojaa inflaatiota vastaan ja antavan optimaalisen riskikorjatun altistumisen bitcoinille ja kullalle”. Mikä tämä jaottelu oikein on? Se on 81,5 % kultaa ja 18,5 % Bitcoinia, ja se ”tasapainottuu kuukausittain kunkin omaisuuserän käänteisen historiallisen volatiliteetin mukaan”.

”BOLD pyrkii poistamaan kahden omaisuuserän henkilökohtaisen hallinnoinnin vaivan ja samalla määräämään kurinalaisen prosessin, kun on kyse korkeampien riskikorjattujen tuottojen tuottamisesta”, 21Sharesin toimitusjohtaja, Hany Rashwan, sanoi.

Omaisuuserien ominaisuudet

Se on mielenkiintoinen käsite. Sijoittajat voivat tietysti yksinkertaisesti sijoittaa kultaan ja Bitcoiniin haluamassaan suhteessa, mutta näin on useimmissa ETP:issä. Se antaa automaattisen, helpon altistumisen molemmille omaisuuserille, ja riskipainotettu mukautus on siisti ominaisuus. Se voi myös helpottaa tiettyjen laitosten Bitcoin-altistumista, sillä kryptovaluutan sääntelyesteet ovat edelleen voimassa useiden yhteisöjen osalta.

Aloittelevat sijoittajat voivat siirtyä perinteisen osake- ja joukkovelkakirjalainasektorin ulkopuolisiin varoihin, jotka molemmat ovat joutuneet kovien inflaatioiden keskellä koville. Osakkeet ja joukkovelkakirjat, jotka korreloivat tyypillisesti negatiivisesti keskenään, ovat molemmat kärsineet viime aikoina, mikä on ollut tapana kautta historian, kun inflaatio on noussut yli hallittavissa olevien tasojen.

Koska suuri osa sijoittajista on edelleen peloissaan Bitcoinin suhteen ja epäröi täysin omaksua sen epävakaata luonnetta, BOLD-ETP on mukava tapa altistua Bitcoinille maltillisesti. Kun sen korkea riski-/tuottoprofiili yhdistetään kullan konservatiivisempaan hintakehitykseen, ei ole yllätys, että 21Shares on päättänyt lanseerata tuotteen – joka on innovatiivisen yrityksen 30. digitaalisen omaisuuden ETP, jonka se on tuonut markkinoille.