Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ovat toimineet huonosti viime viikkoina.

Kryptomarkkinat ovat olleet laskevassa trendissä viime päivinä. Viikon alusta lähtien markkinat ovat menettäneet yli 400 miljardia dollaria.

Tähän mennessä kryptomarkkinat ovat menettäneet yli 16 % arvostaan, ja kokonaismarkkina-arvo on nyt yli 1,1 biljoonaa dollaria. Näin ollen kryptovaluuttamarkkinat ovat menettäneet yli 50 % arvostaan sen jälkeen, kun ne saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksensä 3 biljoonassa dollarissa marraskuussa 2021.

Bitcoin on edelleen kryptovaluuttojen ykkönen markkina-arvoltaan. Bitcoinin markkina-arvo on yli 500 miljardia dollaria, ja se on menettänyt yli 50 % arvostaan viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Kirjoitushetkellä Bitcoinin kauppahinta on 28 415 dollaria kolikkoa kohden, mikä on yli 11 % lasku viimeisen 24 tunnin aikana. Bitcoin on menettänyt yli 50 % arvostaan sen jälkeen, kun se saavutti kaikkien aikojen korkeimman, 69 000 dollarin tason, marraskuussa 2021.

Tarkasteltavat avaintasot

BTC/USD-parin 4-tunnin kaavio on laskeva, koska Bitcoin on ollut heikompi viime viikkoina. Tekniset indikaattorit osoittavat, että Bitcoin on tällä hetkellä laskevassa trendissä.

MACD-viiva on neutraalialueen alapuolella, mikä osoittaa laskumomenttia. 14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (26) osoittaa, että Bitcoin on tällä hetkellä ylimyyty.

Jos laskuvauhti jatkuu, Bitcoin voi pudota alle ensimmäisen suuren tukitasonsa, 26 762 dollarissa, ennen päivän loppua. Pidentyneen laskujakson tapauksessa, Bitcoin käy kauppaa alle 25 000 dollarin tason ensimmäistä kertaa lähes vuoteen.

Kuitenkin, jos härät saavat markkinat takaisin, Bitcoin voisi pian testata uudelleen 30 000 dollarin vastustuskykyä. Kuitenkin 33 000 dollarin vastustason pitäisi rajoittaa nousevaa liikettä lyhyellä aikavälillä.