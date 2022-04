Bitcoin ja Ethereum ovat markkinoiden kaksi suurinta kryptovaluuttaa, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 1,2 biljoonaa dollaria. Molemmat kolikot ovat myös tuottaneet merkittävää tuottoa omistajilleen viimeisen vuosikymmenen aikana. Tässä Bitcoin vs Ethereum -artikkelissa käymme läpi kohtia, jossa selvitetään kumpi on parempi sijoitus pitkäaikaisille sijoittajille.

Bitcoin versus Ethereum

Bitcoin ja Ethereum ovat lohkoketjuprojekteja, joilla on erilaiset tavoitteet. BTC suunniteltiin vaihtoehtoiseksi valuutaksi, kun taas Ethereum rakennettiin älykkäillä sopimusominaisuuksilla. Tämän seurauksena monet kehittäjät ovat käyttäneet Ethereumin alustaa hajautettujen tuotteidensa, kuten Aaven ja Uniswapin, rakentamiseen.

Suorituskyvyn suhteen niillä on ollut mahtava tuotto viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja lähempi tarkastelu osoittaa, että näiden kahden välillä on läheinen korrelaatio. Bitcoin on noussut noin 18 700 % vuodesta 2015, kun taas Ethereum on noussut yli 22 000 % samana ajanjaksona. Tämä tarkoittaa, että Ethereum on ollut parempi sijoitus kuin Bitcoin.

Tapaus Bitcoin

On useita syitä, miksi monet sijoittajat uskovat, että Bitcoin on parempi sijoitus kuin Ethereum. Ensinnäkin Bitcoinilla on ensimmäisenä kryptovaluuttana parempi brändinimi kuin Ethereumilla. Tämä selittää, miksi monet institutionaaliset sijoittajat haluavat pitää sitä Ethereumin sijaan. Toiseksi sen tarjonta on rajoitettua, mikä tarkoittaa, että se tulee vähenemään ajan myötä.

Kolmanneksi BTC:ia pidetään digitaalisena kultana, mikä selittää, miksi monet ihmiset sijoittavat siihen. Ja lopuksi Bitcoin on itsenäinen organisaatio, jota yhteisö hallinnoi. Ethereum on erilainen Ethereum-säätiön roolin vuoksi.

Tapaus Ethereum

Verrattaessa Bitcoinia Ethereumiin, monet keksijät uskovat vahvasti Ethereumiin useista eri syistä. Ensinnäkin he uskovat, että Ethereumilla on enemmän käyttötapauksia kuin Bitcoinilla.

Alustaa on esimerkiksi käytetty laajasti hajautettujen sovellusten rakentamiseen DeFi-, metaversumi- ja NFT-teollisuudessa. Esimerkkejä Ethereumin johtavista sovelluksista ovat Uniswap, OpenSea ja Aave. Siksi näiden teollisuudenalojen kasvaessa Ethereumin hinta jatkaa nousuaan.

Toiseksi Ethereum käsittelee hiilijalanjälki-ongelmaansa siirtymällä proof-of-work -verkosta panostodistusalustaan (proof-of-stake). Tämä prosessi on jo käynnissä ja analyytikot odottavat siirtymisen tapahtuvan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä . Siksi Ethereum on houkuttelevampi ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksistä välittäville sijoittajille.

Kolmanneksi Ethereumilla on lisäominaisuuksia, joita Bitcoinista puuttuu. Tärkein niistä on panostaminen, joka tapahtuu Ethereum 2:ssa. Tämän seurauksena on mahdollista ansaita rahaa yksinkertaisesti ostamalla ja pitämällä kolikkoa.

Näiden ominaisuuksien vuoksi, Ethereum on parempi sijoitus kuin Bitcoin.