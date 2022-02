Bitcoinin hinta ylitti keskeisen esteen ja kävi 45 201 dollarissa keskiviikkoyönä, ennen kuin vetäytyi markkinoiden varhaisten kauppojen aikana, Yhdysvaltain markkinoiden avautumisen jälkeen.

Aiemmin nähty nosto syntyi, kun sijoittajat sulattelivat Yhdysvaltojen tuoretta ilmoitusta inflaatiodatasta (7,5 %), verraten sitä vuoden 2010 7,3 prosentiin. Riskivarallisuudet, kuten kryptovaluutta ja osakkeet, reagoivat heikommin. Kaikki katseet kohdistuvatkin nyt Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) maaliskuulle suunniteltuun koronnostoon.

S&P 500 -indeksi laski 0,23 % ja Nasdaq-komposiitti 0,18 %, kun taas Dow Jones Industrial Average pysyi hieman tasaviivan yläpuolella.

Kryptotreidaaja ja analyytikko Michael van de Poppe huomautti:

"Kuluttajahintaindeksin (CPI) tulokset Yhdysvalloissa ovat tulossa 7,5 %:iin verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin odotukset olivat 7,3 % vuoden takaisesta. $DXY nousee ja sellaiset riskivarat, kuten Bitcoin ja osakkeet, laskevat. Todennäköisesti FED aloittaa koronnostot maaliskuussa."

Kryptotreidaaja, Cantering Clarkin mukaan Bitcoinin pudotus päivänsisäisistä huipuista on tuonut sen takaisin vaihteluvälille. Hän ehdottaakin, että Bitcoin jatkaa äskettäistä nousuvauhtiaan, jos myös osakkeiden lasku on ollut alhaalla. Hänelle tärkeintä on, että Bitcoin on yli 43 000 dollarissa.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022