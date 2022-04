Bitcoinin hintaennuste, kun fear and greed -indeksi pysyy 27:ssä

Bitcoinin hinta nousi toista päivää peräkkäin, kun ilmapiiri alaa kohtaan parani. BTC nousi korkeimmillaan 41 765 dollariin, mikä oli huomattavasti korkeampi kuin tämän viikon alin 38 800 dollaria. Se on edelleen huomattavasti alle kaikkien aikojen korkeimman, joka oli lähes 70 000 dollaria.

Fear and greed -indeksi

Bitcoin nousi korkeammalle sijoittajien kiirehtiessä ostamaan hinnanlaskua tämän viikon huomattavan laskun jälkeen. Data osoittaa, että Bitcoinin pelko- ja ahneusindeksi on edelleen pelkoalueella 27. Tästä huolimatta taso on edelleen parempi kuin viime viikon äärimmäinen pelkotaso 25.

Bitcoinin suorituskyvyn tarkempi tarkastelu osoittaa, että se korreloi edelleen olennaisesti perinteisten omaisuuserien, kuten osakkeiden, kanssa. Teknologiapainotteinen Nasdaq 100 -indeksi on elpynyt jyrkästi viime aikoina jopa Netflixin heikkojen tulosten jälkeen.

Makroympäristö on ollut hieman dynaaminen viime aikoina, kun jotkut hyödykkeet ovat nousseet huimasti, kun taas toiset ovat vetäytymässä. Samaan aikaan joukkovelkakirjamarkkinat ovat edelleen lähettäneet varoittavia signaaleja Yhdysvaltain taloudesta. Tällä viikolla 30 vuoden tuotto ylitti 3 %:n tason ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018.

Tarkempi ketjutietojen tarkastelu osoittaa, että osa sijoittajista ostavat nyt dippiä. Glassnoden mukaan merkittävä määrä Bitcoin-tarjontaa on kertynyt uudelleen 38 000 dollarin ja 45 000 dollarin tasojen välille. Nämä ovat tärkeitä markkinatasoja, koska ne määräävät nykyisen konsolidointivaiheen.

Glassnode totesi myös, että useimmat Bitcoinin haltijat ostivat tällä hetkellä kolikkonsa yli 40 000 dollarin tason ja ovat enimmäkseen pitkäaikaisia omistajia. Samaan aikaan monet ihmiset, jotka ostivat kolikot yli 50 000 dollarin agavella, jo antautuivat ja jakoivat kolikkonsa uudelleen. Tämän seurauksena niin kauan kuin Bitcoin on 35 000 – 42 000 dollarin välillä, se on edelleen kertymisvaiheessa.

Bitcoinin hinnan ennuste

Tuntikaaviossa näemme, että kolikko on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä. Se on onnistunut ylittämään tärkeän vastustason 41 550 dollarissa, mikä oli sen korkein taso 13. huhtikuuta.

Se on myös ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvonsa (EMA), kun taas MACD on jatkanut nousuaan. Siksi on todennäköistä, että BTC-pari jatkaa nousuaan, kun härät kohdistavat avainvastuksen 44 000:een.