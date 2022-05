Bitcoinin (BTC/USD) hinta pysyi tiukassa vaihteluvälissä, kun sijoittajat reagoivat suhteellisen joustaviin Yhdysvaltain valtionkassan tuotteisiin. Bitcoin on jumissa 38 500 dollarissa, missä se on pysytellytkin viime päivinä. Tämä hinta on huomattavasti alhaisempi kuin sen kaikkien aikojen korkein, lähes 70 000 dollaria, kun taas sen kokonaismarkkina-arvo on laskenut noin 732 miljardiin dollariin.

Joukkolainojen tuotot nousevat

Yhdysvaltain joukkolainojen tuotot jatkoivat nousuaan tiistaina, kun sijoittajat odottivat Yhdysvaltain keskuspankin tulevaa korkopäätöstä. Maanantaina 10 vuoden joukkolainojen tuotto ylitti tärkeän vastustason 4 prosentissa, ensimmäistä kertaa vuosiin. Myös 30 vuoden tuotto nousi yli 3 %:n, kun taas 2 vuoden tuotto on noin 2,7 %.

Joukkovelkakirjalainojen myynti tapahtui, kun sijoittajat odottivat Yhdysvaltain keskuspankin tulevaa korkopäätöstä, joka on suunniteltu keskiviikkona. Reutersin ja Bloombergin kyselyyn vastanneet taloustieteilijät odottavatkin, että keskuspankin linjaus tulee olemaan haikea tämän viikon päätöksessä. Tämä näkemys kuvastaa sitä, että maan inflaatio on kiihtynyt korkeimmalle vuosiin.

Lue lisää Bitcoinin ostamisesta PayPalilla .

Bitcoinin hintatoiminta heijastaa muiden omaisuuserien, kuten osakkeiden ja hyödykkeiden, hintaa. Dow Jonesiin sidotut futuurit ovat laskeneet yli 14 % maaliskuun korkeimmasta tasosta. Sama pätee muihin indekseihin, kuten Dow Jonesiin ja S&P 500 -indeksiin. Bitcoinilla on ollut vahva korrelaatio osakkeiden kanssa viime päivinä.

Lisäksi BTC-hinta reagoi merkkeihin siitä, että kolikon kysyntä on hiipumassa. On-chain-tiedot osoittavat, että sekä pienten että suurten sijoittajien tulot ovat olleet hieman vaimeita viime viikkoina.

Bitcoinin hinnan ennuste

Päiväkaavio näyttää, että BTC-kurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime päivinä. Se on siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen. Samaan aikaan hinta on noussut hieman purppuranvärisen nousevan kanavan alapuolen yläpuolelle. Lisäksi se jää hieman ylimyydyn tason alapuolelle.

Siksi Bitcoinin näkymät tällä hinnalla ovat neutraalit. Liikunta trendiviivan alapuolelle lähettää signaalin karhujen voitoista ja painaa sen paljon alemmas. Toisaalta siirtyminen resistenssin yläpuolelle, 40 000:een tarkoittaa, että härät ovat voittaneet.