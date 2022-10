Bitcoinin korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa vuonna 2022

Kaikki, jotka seuraavat minua tietävät, että pidän Bitcoinin tarkastelusta makrotasolla. Se on nyt vakiinnuttanut asemansa omaisuusluokkana merkittävällä tasolla, mikä tarkoittaa sitä, että se on laajempien markkinoiden vaikutuspiirissä – niin hyvässä kuin pahassa.

Sanon usein, että se on koiran häntä ja koira on osakemarkkinat. Halusin kuitenkin koota teorian testaamiseksi yhteen kappaleen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti miten Bitcoinin liikkeet ovat liittyneet osakemarkkinoihin tänä vuonna.

Ensimmäinen askel oli tietenkin korrelaatio. Piirsin osakemarkkinoiden ja Bitcoinin välisen korrelaation siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa (Pearsonin 3 kuukauden liukuva arvo oli valitsemani mittari).

On selvää, että tämä piristyi huhtikuun tienoilla. Juuri silloin siirryimme uuteen korkoparadigmaan. Inflaatiosta tuli niin suurta, että sitä ei voitu enää syrjäyttää. Yhdysvaltojen keskuspankki joutui nostamaan korkoja, mikä päätti vapaan rahan aikakauden. Sallikaa minun lisätä Fedin korko samaan kuvaajaan:

Joten tämä korrelaatio huhtikuun tienoilla on järkevä. Kun hyppäämme uuteen ympäristöön, halpa raha ja määrällinen keventäminen pyyhkiytyvät pois ja riskivarat saavat ison iskun. Vanha sanonta pätee: ”korrelaatiot menevät yksi yhteen kriisien aikana”. Ja tämän massiivisen laskevan koronmuutoksen myötä riskivarat todellakin myivät kaikki pois kuin huomista ei olisi ollut, ja korrelaatio nousi vastaavasti – niin lähelle täydellistä yhtä kuin voitiin vain odottaa.

Joten miksi sitten korrelaatio putosi tästä lähes täydellisestä yhdestä pisteestä 0,5:een elokuussa?

Älkäämme unohtako kryptomarkkinoilla kesällä tapahtunutta rajua toimintaa, kun markkinat romahtivat ja pääoma pakeni nopeammin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri. Luna, top 10:een sijoittunut kolikko, katosi kuin tuhka tuuleen ja vei mukanaan miljardeja ja miljardeja dollareita.

Elokuussa, kun kryptopohjainen kaupankäynti oli yhä sekaisin, osakemarkkinat nousivat. Krypto oli juuri kokenut kovia, joten sijoittajat epäröivät nostaa hintoja takaisin peläten systeemisiä epäonnistumisia ja uusia tapahtumia, jotka voisivat aiheuttaa uuden kaskadimaisten likviditoinnin. Ei pidä erehtyä – Terran aiheuttama tartunta oli kryptoalalle ominainen tapahtuma ja se horjutti luottamusta alaan valtavasti.

Siten lisään S&P 500:n näyttääkseni, että se nousi elokuussa, kun taas Bitcoin kieltäytyi kohteliaasti seuraamasta:

Sitten, kuten kaaviosta näkyy, syyskuusta alkaen osakemarkkinat jatkaoivat laskuaan, ja Bitcoin päättää jälleen seurata sitä. Pelko kryptomarkkinoilla tänä vuonna on lähes ennennäkemätöntä – ja nämä yllä olevat kaaviot osoittavat sen enemmän kuin koskaan.

Bitcoin on pitänyt osakemarkkinoita kädestä kiinni – kunnes asiat alkoivat elokuussa näyttää ruusuisemmilta, jolloin Bitcoin ei ollut valmis päästämään hyviä aikoja taas valloilleen.

Tällä hetkellä olemme siis jälleen korrelaatioissa noin 0,8:n tuntumassa – huikean korkea luku. Pelkään, että kuulostan tässä rikkinäiseltä levyltä, mutta kaikki, jotka hyödyntävät tietoja aiemmista kryptosykleistä, eivät ymmärrä mitään ja uskon, että nämä kaaviot osoittavat miksi.

Meillä on ollut rakenteellinen katkos, ja tämä on täysin uusi paradigma. Hämmästyttävää kyllä, raha maksaa nyt jotakin, sillä korot eivät ole enää nolla. Kauppaan ajaminen on ylellisyyttä, kun taas viikonloppuna maksoin tuopista 8 puntaa. 8 puntaa! Inflaatio on täällä, ja niin ovat myös korkeat korot – ja se on ikävä cocktail mille tahansa riskipääomalle.

Bitcoin ei kuitenkaan ole koskaan ennen nähnyt mitään tällaista. Se ei ole koskaan aiemmin ollut laskusuhdanteessa – se lanseerattiin vuonna 2009, juuri kun osakemarkkinat lähtivät yhteen historian pisimmistä ja räjähdysmäisimmistä nousukausista.

Muttei enää. Bitcoin on nyt taantumassa inflaation kiihtyessä, korkoja nostetaan ja geopoliittinen ilmapiiri huononee päivä päivältä. Aika ei ole hyvä millekään sellaiselle, joka elää kaukana riskispektrissä – minkä Bitcoinin tämänvuotinen hintakehitys osoittaa.

Niinpä lopuksi pidä silmällä osakemarkkinoita. Jos se putoaa, niin se vetää Bitcoinia edelleen mukanaan.