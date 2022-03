Viime torstain uutisten jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kirjoitin tämän artikkelin arvioiden Bitcoinin suojausmahdollisuuksia kriisin keskellä. Kulta piti kaupan lopussa hyvin ja ylitti 17 kuukauden huipun, ja Bitcoin petti joukkueen ja laski 7 %.

Kultabugit pilkkasivat kryptoharrastajia, kun Bitcoin ilmeisesti räjäytti täydellisen tilaisuutensa ja piti pitkään tuetun väitteen, jonka mukaan Bitcoin on suvereeni suojaus, toiveajattelua. Bitcoinin hinta oli noin 37 400 dollaria, kun taas kullan hinta oli noin 1 920 dollaria.

Bitcoin elpyy

Mutta kryptomarkkinoilla ei ole koskaan tylsää hetkeä, ja asiat ovat muuttuneet dramaattisesti sen jälkeen. Bitcoin on noussut 17 % alimmista tasoistaan ja käy nyt kauppaa noin 44 000 dollarilla. Kulta puolestaan käy samalla tasolla kuin aiemmin (1 920 dollaria).

On mielenkiintoista tarkastella uudelleen torstain analyysiäni kullan ja Bitcoinin viimeaikaisten liikkeiden sekä Venäjää vastaan kohdistettujen taloudellisten pakotteiden hyökkäyksen valossa. Viime viikolla Venäjän hyökkäyksen ilmoituksen jälkeen päätin, että Bitcoinin 7 %:n pudotus osoitti, että kryptovaluutta ei ollut vielä saavuttanut arvovaraajan asemaa. Sen sijaan väitin, että punainen kynttilä osoitti, että sijoittajat olivat myyneet sen turvasatamavarojen, kuten käteisen ja kullan, vuoksi markkinoiden epävakauden keskellä. Kriiseissä korrelaatiot nousevat 1:een, ja silloin paetaan laatuun. Ihmiset luopuivat kryptoaltistuksesta, kun maailma meni sekaisin – aivan kuten tapahtui maaliskuussa 2020, kun koronavirusepidemia kolkutteli ovellemme.

Pitäisikö tätä johtopäätöstä siis tarkastella uudelleen?

No kyllä ja ei. On edelleen mahdotonta kiertää sitä tosiasiaa, että välittömästi hyökkäyksen jälkeen Bitcoin romahti, kun taas "suojaus", jonka se pyrkii korvaamaan – kulta – pysyi vakaana ja nousi 17 kuukauden huipulleen. Mutta tämä on ollut krypton elpymisen mittakaava, meidän on kaivettava syvemmälle ja tutkittava uudelleen.

Talouspakotteet ja moderni Fiat-järjestelmä

Keskeinen kehitys viime viikon analyysin jälkeen on ollut Venäjän vastaiset pakotteet. Ilmatilat ovat suljettu venäläisiltä lentokoneilta, venäläiset pankit jäädytettiin SWIFT-verkosta ja Moskovan mahdollisuudet käyttää 630 miljardin dollarin valuuttavarantoaan on rajoitettu. Tämä jälkimmäinen valuuttavarantoja koskeva seikka on erityisen vakuuttava arvioitaessa Bitcoinin hintaliikkeitä. Yhdysvallat, Iso-Britannia, EU ja Kanada sopivat "estävänsä Venäjän keskuspankkia käyttämästä kansainvälisiä varantojaan tavoilla, jotka heikentävät pakotteidemme vaikutusta".

Muistakaa, että nykyaikaisessa rahoitusjärjestelmässä fiat-raha on itse asiassa jotain, jonka olet velkaa, eikä jotain konkreettista, joka sinulla todellisuudessa on. Joten vaikka pankkitililläsi olevaa käteistä pidetään jonain, mitä sinulla on, todellisuudessa pankkisi on sinulle velkaa, jonka keräät, kun nostat pankkiautomaatista tai siirrät toiselle tilille (jolloin saajan siirto on silloin "velkaa" pankille).

Markkinoilla on nyt nähtävissä, että nämä varat voidaan katkaista, kun otetaan huomioon, että Venäjällä ei olekaan niitä "hallussaan". Putin on havainnut kantapään kautta, että nuo 630 miljardin dollarin valuuttavarannot eivät ole aivan niin likvidejä kuin hän luuli.

Vaihtoehtoja

Tietysti fiatille on vaihtoehtoja. Jos Venäjän 630 miljardin dollarin varannot säilytettäisiin kultaharkoissa, tällaisia rajoituksia ei voisi olla. Venäläiseen holviin lukittu kulta ei ole kenenkään muun vastuulla, Venäjällä yksinkertaisesti "on" se sanan jokaisessa merkityksessä. Kuten Kanadan kansalaiset saattoivat äskettäin ymmärtää mielenosoittajien pankkitilien jäädyttämisen jälkeen, fiat ei voi aina taata tätä pääsyä.

Tietenkin viime vuosikymmenen aikana olemme nähneet toisen hyödykkeen, joka tarjoaa tämän laadun, Bitcoinin, ilmaantumisen. Yksityisten avainten säilyttäminen on yhtä hyvä kuin kultaharkon kätkeminen sängyn alle (ja huomattavasti helpompaa). Kuitenkin, kuten Bloombergin Joe Weisenthal huomautti uutiskirjeessään tänä aamuna, ei ole käsittämätöntä, että Venäjällä on merkittäviä varantoja Bitcoinissa markkinoiden koon vuoksi. Kun kullan markkina-arvo on noin 12 biljoonaa dollaria, Bitcoinin markkina-arvo on vain 826 miljardia dollaria (jossa on toisinaan taipumus laskea paljon alhaisemmaksi). Joten hallitusten ei ole mahdollista pitää hallussaan suuria määriä Bitcoinia nykyisellä markkina-arvolla (Venäjän 630 miljardin dollarin valuuttavarannot vastaisivat kolmea neljäsosaa Bitcoinin tarjonnasta).

Muut vaikutukset

Joten ennen kuin Bitcoin kypsyy ja laajenee korkeammalle tasolle, se ei voi tarjota kultaa juuri nyt. Itse asiassa monet analyytikot viittaavat usein kullan markkina-arvoon ekstrapoloidessaan Bitcoinin kasvupotentiaalia, ja se on varmasti pakottava vertailukohta. Mutta toistaiseksi kaikki sijoittajat eivät ole yhtä suuria kuin Venäjän valtio ja Bitcoinilla voi silti olla arvoa. Venäjän ruplan liikkeet viime päivinä osoittavat tämän selvästi. Pudotettuaan 20 prosenttia arvostaan Yhdysvaltain dollaria vastaan, Venäjän kansalaiset ovat nähneet nettovarallisuutensa reaalisesti.

XE.comin kautta

Tietenkin, jos heillä olisi Bitcoinia, he olisivat voineet paeta tätä skenaariota. Entäpä jos tarkistaisimme volyymit BTC-rupla-pörsseistä? Kyllä, eilen saavuimme 9 kuukauden huipun, kun venäläiset pakenivat pörssiin peläten lisäpakotteita ja ruplan heikkoutta.

Kaikon kautta

Tämä ei ole ensimmäinen tapaus (hyper)inflaatiosta, jonka olemme nähneet (kysy Venezuelalta tai Zimbabwelta), eikä ensimmäinen tapaus, jossa kansalaiset pelkäävät säästöjään (hei Kreikka ja Kypros), ja se korostaa, kuinka voimakas Bitcoin voisi olla omaisuusluokkana. Se jatkaa kasvuaan ja vakiintuu jatkuvasti. Joten tapa, jolla katson kulunutta kiehtovaa hintakehitystä, on tämä: Bitcoin ei ole tällä hetkellä hyvämaineinen arvon säilyttäjä, mutta näemme kaikki oikeat merkit siitä, että se voi olla, ja se on antanut meille välähdyksen sen voimasta.

H-hetki

Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on historiallinen vedenjakaja, sillä aiemmin itsenäiset keskuspankit eivät enää hallitse varojaan, joita ne tavallisesti käyttävät rahoitusoperaatioihin. Ja tällä hetkellä Bitcoin on vielä lapsenkengissä, joka oppii kävelemään ja muodostaa tarvittavan infrastruktuurinsa (sekä edellä mainitun markkina-arvon) suhteen, joten Venäjän kaltaisen valtion olisi vaikea kiertää pakotteita kryptovaluutan avulla. Haastetta pahentaisi myös lohkoketjun läpinäkyvä luonne – keskeinen argumentti, jota kryptoharrastajat käyttävät taistellakseen ajatusta vastaan, että krypto voisi olla työkalu suvereeniin pahansuopaisuuteen.

Mutta se ei ehkä ole liian kaukana. Meillä on todellakin jo näkyvä esimerkki valtiosta, joka käyttää Internet-varoja kiertääkseen pakotteita, ellei siinä mittakaavassa, mikä olisi välttämätöntä Venäjälle taistelemaan puolta maailman rajoituksia vastaan: Iran.

Iranin kryptotaktiikka

Lähi-idän maa kohtaa tiukkoja pakotteita Yhdysvalloilta. Iranin ratkaisu on kuitenkin muuntaa se energia, jota se ei tarvitse (Iranissa on runsaasti fossiilisia polttoaineita) rahaksi, ostamalla bitcoineja bitcoin-louhijoilta (jotka käyttävät kaivostoiminnassaan fossiilisia polttoaineita). Näitä bitcoineja voidaan sitten käyttää ostamaan mitä tahansa, mukaan lukien tuontia. Ja Yhdysvallat ei voi tehdä asialle mitään.

Venäjä on puolestaan maailman kolmanneksi suurin kryptovaluutan louhija (keskimääräinen kuukausittainen hashrate-osuus 11 % heinäkuun 21. päivänä Cambridgen yliopiston mukaan). Sekoittaakseen soppaa hieman lisää, Putin näytti pehmentävän asennettaan kryptovaluuttaan, kun Venäjän keskuspankki ehdotti alan kieltoa: ”Tietenkin meillä on myös tiettyjä kilpailuetuja, erityisesti niin sanotussa louhinnassa. Maassa on tarjolla ylijäämää sähköä ja hyvin koulutettua henkilöstöä”. Hmm.

Cambridge Bitcoin Electricity Index, jossa Venäjä on maailman kolmanneksi suurin kryptolouhija.

Lopuksi on helppo nähdä reitti kohti Bitcoinin arvon säilyttämistä, vaikka tämä viikko on osoittanut, että vaikka se onkin lähellä, se ei ole vielä saavuttanut turvasatama-statusta. Mutta Satoshi päästi hengen pullosta, kun hän keksi lohkoketjun vuonna 2009, ja geopoliittiset jännitteet tässä yhä pirstoutuneemmassa ja kaoottisemmassa maailmassa (puhumattakaan koronaviruksesta ja kaikista rokotemandaateista sekä muista epidemian aiheuttamista seurauksista) ovat tuoneet esiin kaikenlaisia seurauksia ja mahdollisia käyttötapauksia Bitcoinille.

Krypto voi olla hyvä! Lohkoketjuanalytiikkayritys Ellipticin mukaan Ukrainan kryptolompakot ovat kirjoittamishetkellä vastaanottaneet 31,7 miljoonan dollarin lahjoituksia. He ottavat nyt myös vastaan lahjoituksia Polkadotissa, ja lisää on tulossa pian.

Voimme keskustella siitä, ovatko seuraukset hyviä vai huonoja (ja kuten useimmat Bitcoinin mittakaavassa olevat asiat, molemmat ovat vaihtoehto), mutta yksi asia, joka on tulossa yhä selvemmäksi, on sen perusarvo ja lukemattomat käyttötapaukset, jotka ovat vaihtoehto fiatille.

Kyllä, etuja ja haittoja löytyy, mutta hinnan suhteen, jos katsotaan ajassa taaksepäin, Bitcoin on historiallisesti kehittynyt vain yhteen suuntaan – ylöspäin. Ja maailman menossa en todellakaan näe monia syitä sille, että tulevaisuus olisi erilainen.