UNUS SED LEO (LEO) -tokenin hinta nousi tänään 43 % saavuttaen ennätyskorkean lukeman.

Kirjoitushetkellä sen arvo oli 7,13 dollaria.

Sen päivittäinen huippu oli 8,04 ja alin 4,96 dollarissa, ja kaupankäyntivolyymi 56 936 717 dollaria, markkina-arvo 6 803 494 168 dollaria ja yhteensä 953 954 130 LEO-kolikkoa.

Seuraavaksi katsomme läpi, mistä tässä hypessä oikein on kyse.

Ennen kuin tarkastelemme LEO-tokenin nykyistä nousutrendiä, on tärkeää ymmärtää, mikä se on ja miten se toimii.

Lyhyesti, UNUS SED LEO on iFinex-ekosysteemissä käytettävä utility token. Nimi tulee Aesopoksen sadun latinalaisesta lainauksesta. Kolikon avulla Bitfinex-käyttäjät voivat säästää rahaa kaupankäyntimaksuissa ja alennuksen suuruus riippuu siitä, kuinka paljon LEO-tokeneita Bitfinex-treidaajalla on tilillään.

UNUS SED LEO lanseerattiin toukokuussa 2019.

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti eilen, että se oli takavarikoinut yli 3,6 miljardia dollaria (nykyisten valuuttakurssien mukaan) varastettuja Bitcoineja.

Bitfinex oli menettänyt 70 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia (BTC) hakkeroinnin yhteydessä vuonna 2016. Se lupasi saada takaisin menetetyt varat ja käyttää 80 % niistä ostaakseen takaisin ja polttaakseen LEO-tokeneita. Viranomaiset totesivat, että prosessi kestää ainakin 18 kuukautta korvausten saamiseen ja oikeudenkäynti alkaa, kun uhrit saavat takaisin varastetut varat.

Viranomaiset eivät kuitenkaan paljastaneet, kuinka kauan prosessi tulee kestämään, vaikka aiempien kokemusten perusteella on selvää, että prosessi saattaa kestää vuosia, kuten Goxin 460 miljoonan dollarin hakkeroinnin tapauksessa vuonna 2013, jossa uhrit odottavat edelleen hyvityksiään.

LEO-härät jättivät eilen huomioimatta kaikki punaiset liput ja jatkoivat hintatarjousten nostamista, toivoen, että tuleva tarjontakriisi tekee tokenista arvokkaamman. Koko tämän ajan LEOn hinta nousi kaikkien aikojen ennätykseensä 8,144 dollarissa, pudoten tänään kuitenkin 7,04 dollariin.

LEO:lla on kuitenkin ristiriitaiset näkymät, sillä Adam Cochran, aktivistipääomasijoitusyhtiö Cinneamhain Venturesin kumppani, tunnisti LEOn hintarallin jatkuvat haasteet, sillä kaikki talteen saadut varat eivät mene Bitfinexin kautta, elleivät ne kuulu pörssiin.

Eilisessä twiitissä hän mainitsi:

"Siellä voisi tietysti olla jokin outo sopimusrakenne, jossa Bitfinexin liikkeeseen laskemat mukautetut tokenit, jolloin he lähinnä väittävät ostaneensa tappion pois muilta asiakkailta, joten Bitcoin on heidän ja he voivat lunastaa kaiken ja sitten myöhemmin jakaa." Hän lisäsi, että ''En osta LEO:ta odottaessani nopeaa takaisinostoa Bitfinexiltä."

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022