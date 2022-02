Bitgert ilmoittaa olevansa kryptotekniikan organisaatio, joka on kehittänyt nopeimman lohkoketjun 100 000 TPS:n (Transactions Per Second) nopeudella ja lähes olemattomalla transaktiomaksulla. Sen arvo on huipussaan KuCoin-listauksesta johtuen.

Tässä oppaassa on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Bitgertistä, kannattaako se ostaa, ja parhaat paikat Bitgertin ostamiseen nyt.

Koska BRISE on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa BRISE nyt seuraavasti:

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien BRISE -kolikot.

Bitgertin ekosysteemi sisältää projekteja, jotka kattavat DeFin, NFT:t, Web3:n ja paljon muuta. Verkossa on BRC20/ERC20/BEP20-tuettu lompakko Android- ja iOS-laitteille. Alkuperäinen token, BRISE, toimii Binance Smart Chainissa.

Bitgertin kerrotaan toimittaneen yli neljä upeaa uutta tuotetta 200 päivän sisällä sen julkaisusta. Näitä ovat BRISE-lompakko BEP20/ERC20-tokeneille, BRISE-vaihto BEP20-tokeneille, BRISE-tarkastukset tulostaulukon tuella ja BRISE-panostaminen.

Tällä hetkellä Bitgertillä on myös vaihto kehitteillä. Liikkeessä on 420 000 000 000 000 tokenia. Tarjonnan enimmäismäärä on 1000 000 000 000 000.

Mikään ei voi korvata omakohtaisen tutkimuksen tekemistä. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Tech News Leader on nousujohteinen BRISEn hinnan suhteen. Vaikka sen nykyinen hinta on 0,00000062 dollaria, analyytikko ennustaa, että se voi nousta jopa 0,00000122 dollariin yhdessä vuodessa, 0,00000362 dollariin viidessä ja 0,00002635 dollarissa vuosikymmenessä.

I am glad I invested and am #Hodling #bitgert $BRISE … all the projects its released and about to release this 2022 since its launch is amazing. I don’t want to be left behind again (not financial advice). Look at the 7 day chart at #CoinMarketCap pic.twitter.com/RItwbtdg4q

— NT (@NoelTCBU) February 21, 2022